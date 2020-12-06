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МВД: 6 декабря в Минске задержано более 300 участников несанкционированных мероприятий

06.12.2020 19:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МВД: 6 декабря в Минске задержано более 300 участников несанкционированных мероприятий

В воскресенье 6 декабря в разных районах Минска в период с 12:00 до 15:00 собирались небольшие группы людей с незарегистрированной символикой. В некоторых местах участники несанкционированных акций пытались выходить на проезжую часть. Как информирует пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, правоохранители приняли меры по пресечению подобных действий.

На территории столицы свыше 300 человек были задержаны за нарушение законодательства о массовых мероприятиях. Подчеркивается, что некоторые из задержанных ранее привлекались к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, отдельные граждане оказывали активное неповиновение правоохранителям.


Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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В воскресенье 6 декабря в разных районах Минска в период с 12:00 до 15:00 собирались небольшие группы людей с незарегистрированной символикой. В некоторых местах...
 
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