Источник материала: Хартия'97

«Берегите себя, вы — герои!» 6.12.2020, 19:25

Зеленский встретился с украинскими военнослужащими на передовой.

В День Вооруженных сил Украины президент страны Владимир Зеленский встретился с военнослужащими на передовой в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области. Об этом сообщает censor.net со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Владимир Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы. Глава украинского государства почтил память погибших героев на символической аллее памяти, обустроенной на месте гибели бойцов. Кроме этого президент Украины поздравил военнослужащих с праздником и вручил им государственные награды и ценные подарки. При этом он поблагодарил воинов за службу.

"Для нас большая честь поблагодарить вас за то, что защищаете границы нашего государства, охраняете нашу территориальную целостность и наш суверенитет", - сказал президент.

Владимир Зеленский также выразил благодарность семьям военнослужащих за то, что они дарят героям уверенность и тепло. "Хочу поблагодарить от каждого украинца за то, что защищаете наши жизни. Берегите себя, вы - герои. Я благодарен вам ", - отметил президент.

Военнослужащие в свою очередь подарили президенту памятный сувенир - инсталляцию, составленную из осколков вражеских артиллерийских снарядов.

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