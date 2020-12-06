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Воскресные акции протеста проходят по всей стране
Источник материала: Хартия'97
Воскресные акции протеста проходят по всей стране
Белорусы протестуют 120-й день подряд.
6 декабря в Беларуси проходят протестные акции под общим названием Марш свободы. Белорусы протестовали как в столице, так и в других населенных пунктах по всей стране.
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Белорусы протестуют 120-й день подряд.
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