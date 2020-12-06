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Министр юстиции Польши требует запретить Коммунистическую партию

06.12.2020 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Министр юстиции Польши требует запретить Коммунистическую партию

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  • 6.12.2020, 18:42
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Министр юстиции Польши требует запретить Коммунистическую партию

Збигнев Зёбро считает, что деятельность Коммунистической партии Польши противоречит Конституции РП.

Министр юстиции и Генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро подал иск в Конституционный суд о делегализации Коммунистической партии Польши, передает «Польское радио».

Коммунистическая партия Польши (КПП) - польская политическая партия, основанная и зарегистрированная в 2002 году. Она считает себя исторической и идейной наследницей КПП, действовавшей в 1918 - 1938 годах, а также продолжательницей традиций Польской объединенной рабочей партии (ПОРП), действовавшей в ПНР.

По сообщению Государственной прокуратуры, иск подан в результате письменных заявлений от физических лиц. «В письмах, адресованных прокуратуре, говорится, что КПП в своей программе и практике обращается к тоталитарным методам и практикам коммунизма, что противоречит Конституции РП», - написано коммюнике.

Генеральная прокуратура также сообщает, что анализ деятельности КПП показывает, что члены этой политической группировки подвергают сомнению демократический порядок Республики Польша, призывая к революции по примеру октябрьской революции в России.

По оценке Государственной прокуратуры, целью КПП является не только завоевание власти, но и принудительная коллективизация сельского хозяйства и национализация промышленного сектора.

«По этой причине Генеральный прокурор пришел к выводу, что как цели и действия КПП не соответствуют Kонституции, и ее деятельность должна быть прекращена».

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Збигнев Зёбро считает, что деятельность Коммунистической партии Польши противоречит Конституции РП.
 
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