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Сколько денег потеряет Беларусь от разрыва отношений с ЕС и США

06.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политолог считает, что потери будут значительно больше, чем после кризисов в отношениях в 1996-1997 и 2010-2011 годах.

Сколько денег потеряет Беларусь от разрыва отношений с ЕС и США

— Хотя бы потому, что отношений и сотрудничества десять и тем более двадцать лет назад было значительно меньше, — поясняет директор Института политических исследований «Палітычная сфера» Андрей Казакевич. — Вот так выглядит взаимодействие с Всемирным банком, ЕБРР, Европейским инвестиционным банком и институтами ЕС в финансовом выражении за весь период независимости (цифры предварительные, будут уточняться).

Сколько денег потеряет Беларусь от разрыва отношений с ЕС и США

В последние годы Беларусь, в среднем, получала кредитов и помощи на сумму около 500 млн евро. Прошлый год был рекордным с почти 1,4 млрд.

В 2008-2010 эта сумма была в раз пять меньше — около 100 млн евро в год. В 1990-х сотрудничество было совсем минимальное.

Кстати, после 2010-2011 года работа с ЕБРР и ВБ продолжалось. Сейчас, до разрешения политического кризиса, она вряд ли будет возможной, отмечает политолог.

Добавим, что из-за не прекращающихся репрессий со стороны белорусских властей Евросоюз готовит новый пакет санкций против официального Минска. Он может стать самым болезненным, т.к., возможно, новые санкции будут иметь экономический характер и затронут конкретные компании.

 
Теги: Минск
 
 
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Политолог считает, что потери будут значительно больше, чем после предыдущих кризисов.
 
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