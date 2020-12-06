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Мэтью Перри выпустит одежду с танцующим Чендлером, средства пойдут на борьбу с COVID-19
Источник материала: ОНТ
Американский актер Мэтью Перри, известный ролью Чендлера Бинга в сериале «Друзья», выпустит линейку одежды с изображением своего персонажа. Об этом артист
Коллекция с изображением танцующего Чендлера Бинга включает худи, футболки, бейсболки и кружки. Принты будут сопровождаться знаменитыми цитатами персонажа культового сериала. Фанаты смогут заказать вещи на
Фото: United Archives / Legion Media / Instagram / mattyperry4
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Американский актер Мэтью Перри, известный ролью Чендлера Бинга в сериале «Друзья», выпустит линейку одежды с изображением своего персонажа. Об этом артист сообщил...
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