Мужчина подрался с медведем ради спасения собаки

Источник материала: ОНТ

Житель США Калеб Бенхам был вынужден подраться с медведем. Хищник пытался утащить собаку американца. Мужчина победил, и медведь отпустил пса. Необычную историю рассказывает CBS.

Бенхам вспоминает, что услышал странные звуки у дома. Когда Калеб вышел на улицу, он увидел, что медведь схватил за голову и тащил его пса Бадди.

Американец в схватке с диким животным не пострадал. Собаке же понадобилась помощь ветеринаров. Питбуля прооперировали, питомцу вставили в голову специальные скобы и зашили раны.

По словам Бенхама, медведь еще несколько раз возвращался к его дому в поисках еды.

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