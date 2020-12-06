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Мужчина подрался с медведем ради спасения собаки
Источник материала: ОНТ
Житель США Калеб Бенхам был вынужден подраться с медведем. Хищник пытался утащить собаку американца. Мужчина победил, и медведь отпустил пса. Необычную историю
Бенхам вспоминает, что услышал странные звуки у дома. Когда Калеб вышел на улицу, он увидел, что медведь схватил за голову и тащил его пса Бадди.
Американец в схватке с диким животным не пострадал. Собаке же понадобилась помощь ветеринаров. Питбуля прооперировали, питомцу вставили в голову специальные скобы и зашили раны.
По словам Бенхама, медведь еще несколько раз возвращался к его дому в поисках еды.
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Житель США Калеб Бенхам был вынужден подраться с медведем. Хищник пытался утащить собаку американца. Мужчина победил, и медведь отпустил пса. Необычную историю...
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