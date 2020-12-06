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Большая, но не маленькая: в Беларуси стартовал сезон ловли судака
06.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларусь зима пока идет робкими шагами. Водоемы еще не покрылись льдом. Впрочем, любителей рыбалки это только радует. Удочку в эти выходные закинула и корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
- Плотвичка, подлещик.
- Сколько килограммов.
- Да тут граммов 250.
Река Вяча – место рыбное. Даже в будний день здесь много любителей порыбачить. Да и погода что надо: тепло и никакого льда. У рыб – сезонная миграция. Зиму они проведут на глубине. Сейчас усиленно питаются, поэтому и клюют хорошо.
«Этот маленький где-то 33 сантиметра», – добавляет рыболов.
Размер судака Роман Нестеренко определяет на глаз – безошибочно. И хоть за час у берега это первая добыча, мужчина отпускает рыбу – такие правила. Судак должен быть не меньше 40 сантиметров. Тогда это настоящий улов. Все остальное молодняк, а значит, потомство еще не оставил.
«Я в основном мелочь ловлю недалеко от дома. Отпускаю. Так а что – мне есть, что есть. Этот так, увлечение», – признался рыбак Роман Нестеренко.
Но желанную добычу выпускают далеко не все. Раз клюнула, значит – улов. В арсенале инспекторов – бинокль и рулетка. В рейд по Заславскому водохранилищу сейчас выходят почти каждый день. Только за последний месяц здесь сразу восемь рыбаков ловили не по правилам – оставляли себе мелкого судака. А искусственно восстановить запасы не получится: в белорусских рыбхозах мальков этого хищника не выращивают.
Улов приличный: 206 особей, в основном щука. Вот только рыбачили электроудочкой. В итоге – около 350 долларов за килограмм рыбы и возможная уголовная ответственность. И водоем придется восстанавливать несколько лет. Но таких случаев становится меньше, говорят специалисты.
Чтобы улова хватило всем, в белорусские водоемы выпускают промысловую рыбу. Сейчас лучшее время. И теплая погода продлила этот период. Тонны мальков толстолобика, карася и белого амура. Пополняют популяции самых востребованных у рыбаков видов. К лету новые обитатели адаптируются и прибавят в весе.
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Сейчас рыба усиленно питается, поэтому и клюет хорошо. Этим пользуются не только любители рыбалки, но и браконьеры, которые уничтожают мальков.
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