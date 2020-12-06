Большая, но не маленькая: в Беларуси стартовал сезон ловли судака

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларусь зима пока идет робкими шагами. Водоемы еще не покрылись льдом. Впрочем, любителей рыбалки это только радует. Удочку в эти выходные закинула и корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

- Плотвичка, подлещик.

- Сколько килограммов.

- Да тут граммов 250.

Река Вяча – место рыбное. Даже в будний день здесь много любителей порыбачить. Да и погода что надо: тепло и никакого льда. У рыб – сезонная миграция. Зиму они проведут на глубине. Сейчас усиленно питаются, поэтому и клюют хорошо.

«Плотвичка, окунь хорошо клюет. Да и подлещик клюет. Те, кто профессионалы, кто постоянно приходит – все ловят здесь. Благо, сейчас погода достаточно хорошая. Все сюда приезжают на часик-два. Рядом с городом же – удобно. Все рыбку половить приезжают», – рассказал рыбак Сергей Мунтян.

«Этот маленький где-то 33 сантиметра», – добавляет рыболов.

Размер судака Роман Нестеренко определяет на глаз – безошибочно. И хоть за час у берега это первая добыча, мужчина отпускает рыбу – такие правила. Судак должен быть не меньше 40 сантиметров. Тогда это настоящий улов. Все остальное молодняк, а значит, потомство еще не оставил.

«Я в основном мелочь ловлю недалеко от дома. Отпускаю. Так а что – мне есть, что есть. Этот так, увлечение», – признался рыбак Роман Нестеренко.

Но желанную добычу выпускают далеко не все. Раз клюнула, значит – улов. В арсенале инспекторов – бинокль и рулетка. В рейд по Заславскому водохранилищу сейчас выходят почти каждый день. Только за последний месяц здесь сразу восемь рыбаков ловили не по правилам – оставляли себе мелкого судака. А искусственно восстановить запасы не получится: в белорусских рыбхозах мальков этого хищника не выращивают.

«За каждую особь судака шесть базовых величин. Так что, уважаемые рыболовы, проверяйте промысловую меру. Она у нас при близком рыболовстве установлена для 12 видов рыб. На щуку у нас тоже до 40 сантиметров и на сома – 70 сантиметров», – указал начальник оперативного отдела Минской областной инспекции охраны животного и растительного мира Алексей Сырцов.

Улов приличный: 206 особей, в основном щука. Вот только рыбачили электроудочкой. В итоге – около 350 долларов за килограмм рыбы и возможная уголовная ответственность. И водоем придется восстанавливать несколько лет. Но таких случаев становится меньше, говорят специалисты.

«В этом году проведена существенная работа по изъятию из незаконного оборота электроловильных устройств – это самый варварский метод браконьерства. Если в прошлом году было восемь, то в этом году уже было изъято 18 таких устройств», – отметил начальник управления Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Александр Драгун.

Чтобы улова хватило всем, в белорусские водоемы выпускают промысловую рыбу. Сейчас лучшее время. И теплая погода продлила этот период. Тонны мальков толстолобика, карася и белого амура. Пополняют популяции самых востребованных у рыбаков видов. К лету новые обитатели адаптируются и прибавят в весе.