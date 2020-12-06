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«Эти люди совершают историю». Белорусская художница рисует протесты против Лукашенко

06.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Белорусская художник-иллюстратор Анна Редько уже несколько месяцев рисует протесты против режима Лукашенко и все то, что произошло в ее стране после президентских выборов 9 августа.

На ее картинах – погибший Роман Бондаренко и лидер протестов Мария Колесникова в образе Родины-матери. Художница рассказала Настоящему Времени, что для нее рисунки стали чем-то вроде терапии, которая помогла пережить насилие со стороны власти и силовиков.

 — Как вы начали рисовать протесты в Беларуси?

— Я вообще не интересовалась даже политикой до 9 августа и не реагировала ни на какие политические события. Рисовала только то, что мне нравится, по работе.

Но после 9 августа у нас отключили интернет на три дня. 13-го числа в 6 утра интернет включили, и тогда просто полилась вся эта вся лавина информации, обрушилась на людей.

Даже те, кто не участвовал в протестных маршах, все эти три дня перезванивались с друзьями, пытались узнать, как у кого дела, кто жив, кто дошел домой. Было сильное психологическое давление.

И потом, когда ты видишь уже в телеграм-каналах сцены насилия, избиения людей, ты не можешь поверить, что это вообще существует. Все это очень сильно переворачивает весь твой мир.

«Эти люди совершают историю». Белорусская художница рисует протесты против Лукашенко

У меня тогда началась депрессия, потому что на третий день я уже поняла, что у меня не выдерживает психика на все это смотреть. Мне хотелось что-то нарисовать, как-то выразиться, но перед глазами стояли только сцены насилия, и мне не хотелось преумножать еще и своими работами это насилие.

«Эти люди совершают историю». Белорусская художница рисует протесты против Лукашенко

Только на седьмой день после этих событий я поняла, что я уже не могу в себе это держать, все эти мысли. И нарисовала работу «Молитесь за Беларусь». Потому что не было понятно вообще, что делать, оставалось только молиться.

Я нарисовала «Молитесь за Беларусь», и мне реально полегчало. Это произвело на меня терапевтическое воздействие. После этого я поняла, что это моя психологическая помощь – рисовать.

— Вы рисуете своих знакомых, но также и обычных участников протестов?

— Вот вышли пенсионеры на «Марш мудрости». Наверное, это очень редкое событие, когда такой достаточно консервативный пласт населения, как пенсионеры, решили выходить и показывать, что они недовольны. Я нарисовала обнимающихся бабушку и дедушку: они с флагом, бабушка напекла пирожков. Это была реальная бабушка, которая напекла пирожков студентам.

«Эти люди совершают историю». Белорусская художница рисует протесты против Лукашенко

Я ограничила цветовую гамму: у меня в рисунках используются белый, красный и бирюзовый. Например, если надо было рисовать какую-то растительность, я принципиально решила не брать для этого зеленый, чтобы не было ассоциации красного с зеленым (как на государственном флаге Беларуси – НВ).

Классно, что сейчас мы возвращаемся к своим корням, и это выражается в том числе в символике, даже просто с дизайнерской точки зрения. Например, в дизайне два цвета максимальной контрастности – это желтый и черный. На втором месте – это красный и белый. То есть это идеальные флаги для дизайна.

«Эти люди совершают историю». Белорусская художница рисует протесты против Лукашенко

— Самые известная ваша работа –​ это, возможно, портрет Марии Колесниковой в стиле плаката «Родина-мать зовет». Вы лично знакомы с ней?

«Эти люди совершают историю». Белорусская художница рисует протесты против Лукашенко

— Я рисую тех людей, которые несут какой-то героический посыл для людей, как-то вдохновляют. Конечно, я не знала ни Марию Колесникову, ни Максима Знака, ни других людей, которых я рисую.

«Эти люди совершают историю». Белорусская художница рисует протесты против Лукашенко

Я даже нарисовала брестскую Нину Багинскую – Елену Гнаук. Ее тоже никто не знает, но для меня она символ мужества, стойкости. Для меня это те люди, которые в данный момент совершают историю. История же делается не столько массами, сколько личностями. Мне хочется запечатлеть именно эти личности и их поступки.

 
 
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Для Анны Редько рисунки стали чем-то вроде терапии, которая помогла пережить насилие со стороны власти и силовиков.
 
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