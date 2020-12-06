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SpaceX запустила грузовой корабль Dragon

06.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

SpaceX запустила грузовой корабль Dragon

  • 6.12.2020, 20:14
  • 1,392
SpaceX запустила грузовой корабль Dragon

На борту — клетки мозга и COVID-препарат.

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 в воскресенье, 6 декабря, в 18:17 по минскому времени. Dragon отделится от второй ступени ракеты примерно через 11 минут после вылета и автономно стыкуется с МКС в понедельник, 7 декабря, передает «Новое время».

Это первый полет обновленной версии грузового корабля Dragon согласно коммерческой программе поставки Международной космической станции. Он способен перевезти примерно на 20% больше груза, чем предыдущая версия Dragon.

Корабль рассчитан на пять полетов туда и обратно и может оставаться на станции более чем в два раза дольше, чем предыдущий.

Запустили ракету со стартового комплекса LC-39A в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида.

Ракета-носитель Falcon 9 первой ступени, которая поддерживает этот запуск, ранее поддерживала запуск первого полета Dragon с астронавтами NASA на МКС (Demo-2), миссии ANASIS-II и миссии Starlink. Компания планирует осуществить мягкую посадку и на этот раз — на беспилотный корабль-космопорт Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

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На борту — клетки мозга и COVID-препарат.
 
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