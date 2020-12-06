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«Почему же мы остались во дворах? Ничего не мешало всем колоннам двинуться в центр»

06.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Почему же мы остались во дворах? Ничего не мешало всем колоннам двинуться в центр»

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  • 6.12.2020, 19:43
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«Почему же мы остались во дворах? Ничего не мешало всем колоннам двинуться в центр»
Фото: tut.by

Белорусы никогда не сдадутся и не отступят, но протест не должен быть привычной прогулкой.

Читатель телеграм-канала «Баста» задается вопросом:

- Протестующие беларусы славятся своей изобретательностью и манёвренностью. Мы меняем маршруты на ходу, только вспомните, как магическим образом на проспекте появлялись многотысячные колонны, просто из ниоткуда! Сегодня в очередной раз проходил дворовой марш. Почему у нас проходят именно дворовые марши в последние недели? Всё верно, потому что каратели не давали нам дойти до центра, и дворовые марши – это как раз манёвр, чтобы продолжать протест. И мы продолжаем, не смотря ни на что!

Но сегодня ситуация была совсем иная: ходил весь общественный транспорт, в центре и у Стеллы не было оцепления, работал мобильный интернет.

Так почему же мы остались во дворах? Ничего не мешало всем колоннам двинуться в центр, или в ещё какую-нибудь общую точку. Для этого были все возможности. Но никто не позвал и никто не пошёл.

То, как вели себя сегодня каратели, сняв оцепление, пустив весь транспорт в штатном режиме, и даже не ограничили интернет, показывает, что такая ситуация устраивает таракана. А Светлану Тихановскую? А других лидеров протеста? Нет этой огромной толпы, которая доводит таракана до истерики.

Как дворовые марши, когда есть доступ к Володарке, помогают освободить политзаключённых? Как нас услышат чиновники, если мы не приходим к администрациям районов? Как это приближает нашу победу?

Я знаю, что беларусы никогда не сдадутся и не отступят! Но протест не должен быть привычной прогулкой.

Протест – это борьба. Борьба за свободу, за освобождение всех политзаключённых, за новые выборы, за новую страну. Поэтому белорусы, продолжаем бороться, бороться теми способами, которые скорее приведут к победе!

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Белорусы никогда не сдадутся и не отступят, но протест не должен быть привычной прогулкой.
 
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