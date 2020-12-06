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МВД: сегодня в Минске были задержаны более 300 человек

06.12.2020 20:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома

В отношении граждан начат административный процесс по ст.23.34 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Сообщается, что небольшие группы пытались выходить на проезжую часть (пр.Партизанский, ул.Голубева, ул.Есенина).  Некоторые из них уже привлекались к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, а отдельные горожане уже оказывали неповиновение законным требованиям правоохранителей.


Фото: Sputnik
 
 
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Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома
 
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