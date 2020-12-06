В минской милиции рассказали, сколько человек задержаны сегодня

Источник материала: Onliner

По данным столичной милиции, сегодня в Минске задержано более 300 участников маршей. Все они проходят по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

«Сегодня, 6 декабря, с 12:00 до 15:00 в различных районах столицы собрались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы. В некоторых местах собравшиеся пытались выходить на проезжую часть (пр. Партизанский, ул. Голубева, ул. Есенина и другие места). Приняты меры по пресечению подобных действий», — комментируют ситуацию в ГУВД.

В милиции отметили, что некоторые из задержанных сегодня ранее уже привлекались к ответственности за участие в несанкционированных акциях, а отдельные граждане «оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей». Там напомнили, что санкция статей за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и неповиновение законным требованиями сотрудников милиции предусматривает наказание в виде 15 суток ареста за каждое правонарушение.

В то же время правозащитникам известны фамилии 189 задержанных (по данным на 18:50). Список обновляется на сайте лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна».