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Фотофакт. Гигантские БЧБ-носки над жилым комплексом «Аркадия»

06.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Таким образом жильцы передали привет жителям «Каскада», где не так давно между башнями висели огромные трусы.

Фотофакт. Гигантские БЧБ-носки над жилым комплексом «Аркадия»

Носки, развешенные по системе БЧБ, появились 6 декабря

Привлекались ли силы МЧС на этот раз, не сообщается, пишет Онлайнер.

Фотофакт. Редкая форма протеста – одиночный автопикет

 
 
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Таким образом жильцы передали привет жителям «Каскада», где не так давно между башнями висели огромные трусы.
 
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