Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon

Источник материала: ОНТ

С космодрома на мысе Канаверал (Флорида,США) стартовала ракета-носитель Falcon 9 с беспилотным грузовым кораблем Dragon. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на NASA.

Запуск состоялся в 19:17 по минскому времени (11:17 по времени Восточного побережья США).

Ракета-носитель выведет на орбиту корабль Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около трех тонн груза – провиант, предметы первой необходимости и материалы для экспериментов.

Корабль останется на МКС на период около месяца. Dragon вернется на Землю в январе 2021 года с результатами научных экспериментов и 2,3 тоннами отработанных материалов.

Фото: REUTERS / Joe Skipper

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