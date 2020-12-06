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Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon
Источник материала: ОНТ
С космодрома на мысе Канаверал (Флорида,США) стартовала ракета-носитель Falcon 9 с беспилотным грузовым кораблем Dragon. Об этом
Запуск состоялся в 19:17 по минскому времени (11:17 по времени Восточного побережья США).
Ракета-носитель выведет на орбиту корабль Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около трех тонн груза – провиант, предметы первой необходимости и материалы для экспериментов.
Корабль останется на МКС на период около месяца. Dragon вернется на Землю в январе 2021 года с результатами научных экспериментов и 2,3 тоннами отработанных материалов.
Фото: REUTERS / Joe Skipper
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С космодрома на мысе Канаверал (Флорида,США) стартовала ракета-носитель Falcon 9 с беспилотным грузовым кораблем Dragon. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой...
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