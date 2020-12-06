|
Чиновники - про инфляционные ожидания, дорожающие овощи и где белорусы предпочитают хранить сбережения
Источник материала: Tut.by
В Нацбанке рассказали, как в ноябре изменились инфляционные ожидания. Большинство белорусов по-прежнему считают, что цены будут расти. При этом заметно выросло число тех, кто предпочитает хранить деньги «под подушкой», а тех кто относит сбережения на депозите в банки или вкладываться в недвижимость, по сравнению с августом стало меньше. Тем временем другие два ведомства — МАРТ и Минсельхозпрод — думают, как удержать цены на дорожающие социально значимые товары, в том числе на крупы и овощи. Напомним, в Беларуси разогналась годовая инфляция, чиновники уже
Опрос Нацбанка: большинство предпочитает хранить сбережения наличными «под подушкой»
Большинство белорусов — 81,2% — считают, что в ближайшие 12 месяцев цены будут увеличиваться быстрее, чем сейчас, или так же интенсивно. Это следует
Нацбанк публикует опрос по инфляционным ожиданиям населения с ноября 2017 года. В ноябре в нем участвовали 2 тысячи респондентов — мужчины и женщины старше 18 лет.
Белорусы хранят сбережения по-прежнему чаще всего наличными «под подушкой» — 34,8% от всех опрошенных. В августе предпочтения сбережениям в наличной форме отдавали 29,8%. При этом эти три месяца уменьшилось число тех, кто для сохранения сбережений относит деньги на банковские депозиты или вкладывается в недвижимость. Так, в августе предпочтение вкладам отдавали 11,5% опрошенных, а в ноябре — уже 8,9%. В случае с недвижимостью — 30% и 27,4% соответственно.
Напомним, белорусы
Судя по опросу Нацбанка, становится больше тех, кто предпочитает хранить сбережения в иностранной валюте: в августе — 84,2%, в ноябре — 84,4%.
Стало больше тех, кто считает, что сейчас неблагоприятное время для крупных покупок.
В Нацбанке ранее
Ранее правительство
Чиновники думают, как удержать цены на овощи и крупы
Тем временем чиновники и торговля
«С начала 2020 года за 10 месяцев цены на плодоовощную продукцию увеличились на 1,2 процента, а в годовом выражении рост цен значительно замедлился с 21,4% в сентябре до 9,2% в октябре текущего года», — уточняют в МАРТ. Отметим, что этот показатель выше, чем в целом годовая инфляция, в октябре она
«Рост цен в годовом выражении на крупы и бобовые в октябре месяце замедлился с 13,3% в сентябре до 11,8% в октябре текущего года, в основном за счет снижения темпов роста цен на крупу гречневую. Наряду с этим продолжается рост цен на масло растительное (кроме подсолнечного) с 9,5% в сентябре до 16,5% в октябре текущего года (на 17,1% в сравнении с декабрем 2019 года), которое относится к товарам критического импорта и в стране производится в незначительных объемах», — поясняют в МАРТ.
В ведомстве обращают внимание на «необходимость приоритетной поставки овощей, фруктов и круп отечественного производства для обеспечения внутреннего рынка в необходимых объемах и по приемлемым ценам, а также оперативного реагирования при возникновении проблемных вопросов».
Ранее чиновники и торговля
По данным Белстата, мясо и мясопродукты за 10 месяцев этого года подорожали на 0,8%, но отдельные позиции прибавили в цене заметно больше. К примеру, говядина (кроме бескостного мяса) выросла в цене за это время почти на 4,6%, бескостная говядина — на 3,6%, бескостная свинина — на 2,6%, свинина (кроме бескостного мяса) — на 2,1%.
Молоко и молочные продукты за январь-октябрь подорожали в целом на 2,7%, в том числе молоко — на 2,8%, сметана — на 2,9%, нежирный творог — на 2,1%, йогурт — на 3,8%, глазированные сырки — на 5,3%.
Также заметно выросли цены на рыбу и рыбные продукты. К примеру, свежая рыба подорожала с начала года на 15,3%.
Сахар с начала года прибавил в цене на 1,5%, масло растительное (без учета оливкового) — на 17,1%, овсянка — на 1,5%, гречневая крупа — на 22,7%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 1,3%.
В конце декабря заканчивается действие постановления МАРТ, которым государством
Также в конце декабря заканчивается действие постановления МАРТ, которым установили предельную минимальную розничную цену белого кристаллического сахара. Цена сахара на полках с учетом НДС
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чиновники - про инфляционные ожидания, дорожающие овощи и где белорусы предпочитают хранить сбережения
В Нацбанке рассказали, как в ноябре изменились инфляционные ожидания: большинство белорусов по-прежнему считают, что в ближайшие 12 месяцев цены будут расти. МАРТ с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)