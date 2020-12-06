Чиновники - про инфляционные ожидания, дорожающие овощи и где белорусы предпочитают хранить сбережения

Источник материала: Tut.by

В Нацбанке рассказали, как в ноябре изменились инфляционные ожидания. Большинство белорусов по-прежнему считают, что цены будут расти. При этом заметно выросло число тех, кто предпочитает хранить деньги «под подушкой», а тех кто относит сбережения на депозите в банки или вкладываться в недвижимость, по сравнению с августом стало меньше. Тем временем другие два ведомства — МАРТ и Минсельхозпрод — думают, как удержать цены на дорожающие социально значимые товары, в том числе на крупы и овощи. Напомним, в Беларуси разогналась годовая инфляция, чиновники уже говорят о том, что хорошим результатом будет, если рост цен по итогам 2020-го будет в пределах однозначной цифры (то есть до 10%).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Опрос Нацбанка: большинство предпочитает хранить сбережения наличными «под подушкой»

Большинство белорусов — 81,2% — считают, что в ближайшие 12 месяцев цены будут увеличиваться быстрее, чем сейчас, или так же интенсивно. Это следует из опроса Нацбанка по инфляционным ожиданиям населения за ноябрь. В августе так полагали 81,9%. Остальные опрошенные считают, что рост цен на товары и услуги замедлится.

Нацбанк публикует опрос по инфляционным ожиданиям населения с ноября 2017 года. В ноябре в нем участвовали 2 тысячи респондентов — мужчины и женщины старше 18 лет.

Белорусы хранят сбережения по-прежнему чаще всего наличными «под подушкой» — 34,8% от всех опрошенных. В августе предпочтения сбережениям в наличной форме отдавали 29,8%. При этом эти три месяца уменьшилось число тех, кто для сохранения сбережений относит деньги на банковские депозиты или вкладывается в недвижимость. Так, в августе предпочтение вкладам отдавали 11,5% опрошенных, а в ноябре — уже 8,9%. В случае с недвижимостью — 30% и 27,4% соответственно.

Напомним, белорусы продолжают забирать деньги как с рублевых, так и с валютных депозитов. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка о широкой денежной массе на 1 ноября 2020 года. На начало ноября по сравнению с началом года объем рублевых депозитов физлиц сократился на 589 миллионов рублей, валютных — почти на 1,5 миллиарда долларов.

Судя по опросу Нацбанка, становится больше тех, кто предпочитает хранить сбережения в иностранной валюте: в августе — 84,2%, в ноябре — 84,4%.

Стало больше тех, кто считает, что сейчас неблагоприятное время для крупных покупок.

В Нацбанке ранее отмечали , что рост инфляционных и девальвационных ожиданий в экономике обусловили высокая степень неопределенности относительно дальнейшего развития пандемии COVID-19, а также сложившаяся во второй половине третьего квартала общественно-политическая ситуация.

Ранее правительство утвердило антиинфляционную программу на 2021−2023 годы. Сделали это в том числе для того, чтобы «снизить инфляционные ожидания и создать условия для устойчивого экономического роста, развития конкуренции». Среди прочего чиновники намерены заняться магазинами-дискаунтерами, ценами на лекарства и медуслуги, тарифами на ЖКУ, проезд в городском общественном транспорте и поездах, тарифами на автомобильное топливо, стоимостью платного обучения. К 2023 году запланирована разработка новой дифференцированной оплаты населением отопления.

Чиновники думают, как удержать цены на овощи и крупы

Тем временем чиновники и торговля разбираются , почему ускорился рост цен на некоторые социально значимые товары, в том числе овощи и крупы и как сдержать их дальнейшее подорожание. На этой неделе МАРТ, Минсельхозпрод, представители облисполкомов, Мингорисполкома, тепличных хозяйств и основных импортеров бакалейной и плодоовощной продукции обсуждали ценовую ситуацию с крупами, растительным маслом и плодоовощной продукцией. Говорили также о том, как насытить внутренний рынок этими товарами, в том числе отечественного производства (например, крупой гречневой и овощами).

«С начала 2020 года за 10 месяцев цены на плодоовощную продукцию увеличились на 1,2 процента, а в годовом выражении рост цен значительно замедлился с 21,4% в сентябре до 9,2% в октябре текущего года», — уточняют в МАРТ. Отметим, что этот показатель выше, чем в целом годовая инфляция, в октябре она составила 6,2% к октябрю прошлого года.



Симок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«Рост цен в годовом выражении на крупы и бобовые в октябре месяце замедлился с 13,3% в сентябре до 11,8% в октябре текущего года, в основном за счет снижения темпов роста цен на крупу гречневую. Наряду с этим продолжается рост цен на масло растительное (кроме подсолнечного) с 9,5% в сентябре до 16,5% в октябре текущего года (на 17,1% в сравнении с декабрем 2019 года), которое относится к товарам критического импорта и в стране производится в незначительных объемах», — поясняют в МАРТ.

В ведомстве обращают внимание на «необходимость приоритетной поставки овощей, фруктов и круп отечественного производства для обеспечения внутреннего рынка в необходимых объемах и по приемлемым ценам, а также оперативного реагирования при возникновении проблемных вопросов».

Ранее чиновники и торговля разбирались , почему ускорился рост цен на такие социально значимые товары как мясо, молочные продукты, сахар, и как сдержать дальнейшее подорожание.

По данным Белстата, мясо и мясопродукты за 10 месяцев этого года подорожали на 0,8%, но отдельные позиции прибавили в цене заметно больше. К примеру, говядина (кроме бескостного мяса) выросла в цене за это время почти на 4,6%, бескостная говядина — на 3,6%, бескостная свинина — на 2,6%, свинина (кроме бескостного мяса) — на 2,1%.

Молоко и молочные продукты за январь-октябрь подорожали в целом на 2,7%, в том числе молоко — на 2,8%, сметана — на 2,9%, нежирный творог — на 2,1%, йогурт — на 3,8%, глазированные сырки — на 5,3%.

Также заметно выросли цены на рыбу и рыбные продукты. К примеру, свежая рыба подорожала с начала года на 15,3%.

Сахар с начала года прибавил в цене на 1,5%, масло растительное (без учета оливкового) — на 17,1%, овсянка — на 1,5%, гречневая крупа — на 22,7%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 1,3%.

В конце декабря заканчивается действие постановления МАРТ, которым государством регулируются цены на социально значимые товары — 18 позиций (госрегулирование было продлено с 15 октября до 31 декабря). Среди них — сливочное и подсолнечное масло, пшеничная мука, соль, некоторые виды круп, хлеба, мяса, сыра, молока.

Также в конце декабря заканчивается действие постановления МАРТ, которым установили предельную минимальную розничную цену белого кристаллического сахара. Цена сахара на полках с учетом НДС не должна опускаться ниже 1,5 рубля за килограмм. В конце декабря власти могут либо продлить госрегулирование цен на сахар, либо отпустить его стоимость.