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Гол Шкурина спас ЦСКА от поражения в матче против «Химок»
Источник материала: Tut.by
Гол белорусского форварда московского ЦСКА Ильи Шкурина в ворота «Химок» спас армейский клуб от домашнего поражения в матче 17-го тура Премьер-лиги.
Шкурин отыграл весь матч. Это случилось второй раз в сезоне, и это второй гол нападающего в чемпионате.
ЦСКА после первого тайма вел в счете 1:0, но в начале второго тайма команда Шкурина пропустила два гола.
Впрочем, благодаря голу белоруса ЦСКА спас игру. Команда Виктора Гончаренко, который был дисквалифицирован и смотрел матч с трибуны, не может победить три тура подряд в Премьер-лиге.
Армейцы идут на третьем месте, на два очка отставая от «Зенита» и «Спартака».
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Белорусский форвард ЦСКА Илья Шкурин забил второй гол в ворота «Химок».
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