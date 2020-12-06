Гол Шкурина спас ЦСКА от поражения в матче против «Химок»

Источник материала: Tut.by

Гол белорусского форварда московского ЦСКА Ильи Шкурина в ворота «Химок» спас армейский клуб от домашнего поражения в матче 17-го тура Премьер-лиги.

Шкурин отыграл весь матч. Это случилось второй раз в сезоне, и это второй гол нападающего в чемпионате.

ЦСКА после первого тайма вел в счете 1:0, но в начале второго тайма команда Шкурина пропустила два гола.

Впрочем, благодаря голу белоруса ЦСКА спас игру. Команда Виктора Гончаренко, который был дисквалифицирован и смотрел матч с трибуны, не может победить три тура подряд в Премьер-лиге.

Армейцы идут на третьем месте, на два очка отставая от «Зенита» и «Спартака».