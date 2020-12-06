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Минчане потроллили главаря ОМОНа Балабу
Источник материала: Хартия'97
Минчане потроллили главаря ОМОНа Балабу
Жители столицы обратились к Балабе в стихотворной форме.
Сегодня воскресный марш на Матусевича разгоняли каратели под личным руководством Дмитрия Балабы.
По словам местных жителей, Балаба ушел ни с чем.
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Жители столицы обратились к Балабе в стихотворной форме.
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