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В Киевской области потерпел крушение самолет

06.12.2020 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Киевской области потерпел крушение самолет

  • 6.12.2020, 21:30
В Киевской области потерпел крушение самолет

Два человека пострадали.

6 декабря около 14.00 недалеко от села Гоголев Киевской области потерпел крушение самолет. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Установлено, что в результате падения два человека получили травмы – пилот и инструктор. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи", – отмечено в сообщении.

На месте происшествия работают полиция, спасатели и медики. Предварительные причины падения самолета в полиции не сообщили.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

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