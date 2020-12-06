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Жители ЖК «Аркадия» устроили бело-красно-белый перформанс
Источник материала: Хартия'97
Жители ЖК «Аркадия» устроили бело-красно-белый перформанс
Фотофакт.
Гигантские БЧБ-носки развесили над жилым комплексом «Аркадия».
Таким образом жильцы передали привет жителям «Каскада», где не так давно между башнями висели огромные трусы.
Носки, развешенные по системе БЧБ, появились 6 декабря
Привлекались ли силы МЧС на этот раз, не сообщается, пишет
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