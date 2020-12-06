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Названы способы снижения расхода топлива в зимнее время года

06.12.2020 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Названы способы снижения расхода топлива в зимнее время года

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  • 6.12.2020, 21:14
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Названы способы снижения расхода топлива в зимнее время года

Советы экспертов.

В зимний период расход топлива становится намного выше — это известно даже начинающим автолюбителям. Однако существуют способы, которые помогают снизить «аппетит» автомобиля в холодное время года, о таком поделились эксперты журнала «За рулём».

Пожалуй, самый первый верный совет — сокращение времени прогрева автомобиля. Ведь именно из-за усиленно работающей «печки» во время стоянки топливный расход существенно растет. Можно прогревать двигатель во время чистки машины от снега и не поднимать обороты выше двух тысяч в первые 10 минут поездки.

Неочищенный снег на крыше и кузове машины также может привести к дополнительной нагрузке на мотор. Снизив вес ТС и улучшив кузовную обтекаемость можно сохранить дополнительную энергию двигателя. Это касается также лишних тяжёлых предметов в багажнике и на крыше автомобиля.

Также одной из немаловажных причин увеличенного расхода является снижение воздушного давления в колёсах. Рекомендуется следить за ним как визуально, так и с помощью насоса, если в автомобиле не установлены штатные датчики.

Более жидкое масло также поможет в экономии бензина: к примеру, масло 5W-30 вместо 5W-40. Кроме того, специалисты рекомендуют быть более внимательными на дорогах и не допускать резких ускорений и пробуксовок.

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