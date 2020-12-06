|
В Минске, Гродно и Бресте задержаны свыше 300 участников акций протеста
Источник материала: Хартия'97
В Минске, Гродно и Бресте задержаны свыше 300 участников акций протеста
Протесты в Беларуси не стихают с августа.
В воскресенье в ряде городов Беларуси прошли ставшие уже традиционными акции протеста против режима Лукашенко.
По данным правозащитного центра
В свою очередь ГУВД Беларуси сообщило о том, что задержаны свыше 300 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Протесты в Беларуси не стихают с августа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)