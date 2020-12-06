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В Минске, Гродно и Бресте задержаны свыше 300 участников акций протеста

06.12.2020 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Минске, Гродно и Бресте задержаны свыше 300 участников акций протеста

  • 6.12.2020, 20:51
  • 2,570
В Минске, Гродно и Бресте задержаны свыше 300 участников акций протеста
Фото: тАСС

Протесты в Беларуси не стихают с августа.

В воскресенье в ряде городов Беларуси прошли ставшие уже традиционными акции протеста против режима Лукашенко.

По данным правозащитного центра "Вясна", к вечеру в Минске, Гродно и Бресте были задержаны 215 человек. В их числе - несколько журналистов агентства БелаПАН и журналистка агентства "Интерфакс-Запад".

В свою очередь ГУВД Беларуси сообщило о том, что задержаны свыше 300 человек.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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