ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генерал США: Администрация Байдена будет более жесткой по отношению к России

06.12.2020 21:43 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Генерал США: Администрация Байдена будет более жесткой по отношению к России

1
  • 6.12.2020, 20:47
  • 2,201
Генерал США: Администрация Байдена будет более жесткой по отношению к России

Байден намерен уменьшить амбиции Кремля.

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что администрация Джо Байдена будет более жесткой по отношению к России. Об этом он сказал в эфире телеканала Дом, передает liga.net.

"Я думаю, новая администрация, вероятно, будет более жесткой по отношению к Кремлю", – сказал Ходжес. Он отметил, что новый министр обороны еще не назначен. По его мнению, это будет "ключевым моментом того, как администрация может подойти к Черноморскому региону".

"Избранный президент Байден уже дал понять, что США будут более тесно сотрудничать со всеми нашими европейскими союзниками и партнерами, чем нынешняя администрация. Так что относительно Украины я буду осторожен, но оптимистичен", – сказал Ходжес.

По его мнению, такое сотрудничество может уменьшить амбиции Кремля. "Я надеюсь, что администрация Байдена будет действовать более решительно", – сказал генерал.

По его словам, значение Черноморского региона усиливается не только в разрезе военной, но и экономической конкуренции.

"Например, Россия из-за незаконной аннексии Крыма теперь выступает против экономической зоны Румынии в Черном море. Возможность разногласий по поводу этих претензий тоже немаловажна. Я полагаю, что Европейский союз обратит на это внимание", – сказал Ходжес.

Он считает, что Германия должна играть более активную роль в оказании давления на Кремль. "Я считаю, что Германия – единственная страна, которая может изменить поведение Кремля или хотя бы повлиять на него", – сказал американский генерал.

5 декабря Байден официально получил большинство голосов в коллегии выборщиков после того, как были сертифицированы результаты выборов в Калифорнии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Менш шуму» – Караеў пракаментаваў забойства Рамана Бандарэнкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика