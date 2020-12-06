В «Дана Молл» установили праздничную елку. Увидеть ее должен каждый!

Источник материала: ОНТ

Чуть больше трех недель отделяет нас от рождественских праздников и Нового года. И праздничное настроение уже постепенно приходит на смену рутине. В городах устанавливают ёлки, к праздничным распродажам готовятся торговые центры. В крупнейшем из них в стране – «Дана Молл» в Минске – новогоднюю атмосферу создают с особенной тщательностью. И это то место, где действительно царит праздник.

Самый красивый атриум, и каждый год что-то новое. В «Дана Молл» устанавливают не просто ель, а создают законченную композицию в едином стиле с элементами анимации и волшебства.

В прошлые годы – Крайний Север и Антарктида, а сейчас – Волшебный лес – настолько реальный, как живой! Композиция в «Дана Молл» ничем не уступает ёлкам в парижской «Галери Лафайет», лондонскому универмагу «Хэрродс» или барселонскому центру «Корте Игнлес». Новогодняя ель в «Дана Молл» в белорусской столице получается даже ярче, масштабнее и интереснее.

Хорошо известный в Беларуси застройщик любит удивлять. И не только детей и взрослых на Новый год невероятной елкой в «Дана Молл», но и своими жилыми комплексами – современными, красивыми, удобными для жизни.

Павел Овчаров, директор компании «Дана Астра»: «Наша компания каждый год радует белорусов не только красивыми новогодними ёлками и праздничным настроением, но и лучшими условиями для покупки недвижимости. Выгодные акции помогают приобрести собственное жилье многим семьям, даже с невысоким достатком. Специальное предложение – скидки до 20% для медиков, учителей, айтишников, молодоженов. Мы хотим, чтобы как можно больше людей могли встретить Новый год с собственной квартирой в Минске. И рады помочь всем желающим исполнить эту свою мечту!»

Тысячи семей уже воспользовались скидками и рассрочкой на 100 месяцев – это больше 8 лет, а плата сопоставима с арендой жилья в Минске, только платят новосёлы за своё жилье. Акция продлится только до конца года! Но вернемся к ёлке!

По замыслу дизайнеров новогодней ёлки в «Дана Молл», на этот раз посетители оказываются в глубине Волшебного леса. Среди птиц, зверей, сказочных растений. Радует этот сказочный антураж всех, независимо от возраста.

Ожившие фигурки вокруг ёлки делятся новогодним настроением. А олени из упряжки «Санты» даже поют: стоит только нажать на специальную кнопку под елкой – и забавные артисты начинают исполнять рождественские мелодии!

Фотоаппараты и смартфоны – в руках у каждого. Новогодняя ёлка в «Дана Молл» – сегодня самая фантастическая и популярная фотозона в столице! Впереди ещё немало сюрпризов – новогодние представления, спектакли и концерты – фирменная черта торгового центра. И 2021 год мы будем встречать круто! Несмотря на то, что из-за пандемии иностранных гостей в Минске меньше обычного.

Кстати, подход к дезинфекции, социальной дистанции и масочному режиму максимально ответственный. На входе – специальные кабинки. Внутри – устройство, что распыляет раствор, убивающий вирусы. Исчерпывающие меры по борьбе с «короной» предприняли ещё весной. Тогда в каждом магазине и каждом коридоре появились дозаторы с антисептиками. А забывчивым покупателям, которые пришли без средств индивидуальной защиты, маску выдадут. Вирус праздник не омрачит. И всю неделю здесь особенно многолюдно, «черная пятница» с её распродажами продлилась не один день. С неё начались предпраздничные распродажи. И акции, скидки каждый день будут привлекать покупателей за подарками к Рождеству и Новому году. Здесь есть всё, что бы вы хотели. Крупнейший в стране торгово-развлекательный комплекс ждёт вас!

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