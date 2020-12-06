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Под Полоцком инспекторы ГАИ стреляли по колесам, чтобы остановить пьяного угонщика
Источник материала: ОНТ
Чтобы остановить пьяного угонщика в Витебской области инспекторам ГАИ пришлось стрелять по колесам машины. Об этом
Инцидент произошел вечером 5 декабря. Правоохранителям из Новополоцкого ГОВД поступило сообщение о находящемся за рулем Citroen нетрезвом водителе.
Беглец вскоре был задержан. Угонщиком оказался нетрезвый 30-летний житель Новополоцка. Мужчина отказался от медосвидетельствования. Установлено, что задержанный работает на СТО, он угнал Citroen своего клиента.
Возбуждено уголовное дело. Фигурант ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за пьяное вождение.
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Чтобы остановить пьяного угонщика в Витебской области инспекторам ГАИ пришлось стрелять по колесам машины. Об этом информирует официальный представитель МВД...
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