Под Полоцком инспекторы ГАИ стреляли по колесам, чтобы остановить пьяного угонщика

Источник материала: ОНТ

Чтобы остановить пьяного угонщика в Витебской области инспекторам ГАИ пришлось стрелять по колесам машины. Об этом информирует официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Инцидент произошел вечером 5 декабря. Правоохранителям из Новополоцкого ГОВД поступило сообщение о находящемся за рулем Citroen нетрезвом водителе.

Беглец вскоре был задержан. Угонщиком оказался нетрезвый 30-летний житель Новополоцка. Мужчина отказался от медосвидетельствования. Установлено, что задержанный работает на СТО, он угнал Citroen своего клиента.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за пьяное вождение.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram