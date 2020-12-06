ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Полоцком инспекторы ГАИ стреляли по колесам, чтобы остановить пьяного угонщика

06.12.2020 22:09 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Под Полоцком инспекторы ГАИ стреляли по колесам, чтобы остановить пьяного угонщика

Чтобы остановить пьяного угонщика в Витебской области инспекторам ГАИ пришлось стрелять по колесам машины. Об этом информирует официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Инцидент произошел вечером 5 декабря. Правоохранителям из Новополоцкого ГОВД поступило сообщение о находящемся за рулем Citroen нетрезвом водителе.

Беглец вскоре был задержан. Угонщиком оказался нетрезвый 30-летний житель Новополоцка. Мужчина отказался от медосвидетельствования. Установлено, что задержанный работает на СТО, он угнал Citroen своего клиента.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за пьяное вождение.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы остановить пьяного угонщика в Витебской области инспекторам ГАИ пришлось стрелять по колесам машины. Об этом информирует официальный представитель МВД...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчане потроллили главаря ОМОНа Балабу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика