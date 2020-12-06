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Насколько реально отключить Беларусь от системы SWIFT?

06.12.2020 22:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Насколько реально отключить Беларусь от системы SWIFT?

Призывы из-за рубежа отключить Беларусь от системы международной межбанковской передачи информации и совершения платежей SWIFT кажутся фантастикой. 

И ладно бы они звучали из уст западных политиков, у которых давно зуб на Беларусь. Но к этому призывают те, у кого летом не получилось стать властью, и теперь из-за рубежа мы слышим вот такие предложения. 

Сразу успокоим: шансы отключить Беларусь от этой системы – нулевые. Это не выгодно никому. Зачем же к этому призывают члены координационного совета оппозиции? Видимо, просто закончились внятные демократические аргументы, и они не находят ничего, чем действовать по принципу «чем хуже, тем лучше». Отрубить систему платежей – это как выстрелить в своих же граждан, которые пользуются этой системой. Такие подходы не находят понимания ни среди своих, ни среди тех, кто когда-то пробовал заниматься политикой. Правда, безуспешно. И сейчас тоже за границей. 

Такой разлад в рядах оппозиции, и бывшей, уже списанной, и нынешней, можно резюмировать только тем, что у них абсолютно нет понимания – а чего же на самом деле хочет народ? И что для этого нужно делать. Давайте вспомним хронологию, как это было: сначала мирные протесты, потом ультиматумы и призывы вводить санкции, дальше – радикализм. И мы уже видим блокировку дорог и железнодорожных путей, угрозы и травлю в социальных сетях. И вот всё это как расценивать – как желание сделать лучше? Кому? 

В итоге, если проанализировать действия тех, кто уехал и вещает из-за рубежа, то получается закономерность – для них приемлемый вариант, это когда «завтра будет хуже, чем вчера».

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Призывы из-за рубежа отключить Беларусь от системы международной межбанковской передачи информации и совершения платежей SWIFT кажутся фантастикой.  И ладно бы...
 
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