Насколько реально отключить Беларусь от системы SWIFT?

Источник материала: ОНТ

Призывы из-за рубежа отключить Беларусь от системы международной межбанковской передачи информации и совершения платежей SWIFT кажутся фантастикой.

И ладно бы они звучали из уст западных политиков, у которых давно зуб на Беларусь. Но к этому призывают те, у кого летом не получилось стать властью, и теперь из-за рубежа мы слышим вот такие предложения.

Сразу успокоим: шансы отключить Беларусь от этой системы – нулевые. Это не выгодно никому. Зачем же к этому призывают члены координационного совета оппозиции? Видимо, просто закончились внятные демократические аргументы, и они не находят ничего, чем действовать по принципу «чем хуже, тем лучше». Отрубить систему платежей – это как выстрелить в своих же граждан, которые пользуются этой системой. Такие подходы не находят понимания ни среди своих, ни среди тех, кто когда-то пробовал заниматься политикой. Правда, безуспешно. И сейчас тоже за границей.

Такой разлад в рядах оппозиции, и бывшей, уже списанной, и нынешней, можно резюмировать только тем, что у них абсолютно нет понимания – а чего же на самом деле хочет народ? И что для этого нужно делать. Давайте вспомним хронологию, как это было: сначала мирные протесты, потом ультиматумы и призывы вводить санкции, дальше – радикализм. И мы уже видим блокировку дорог и железнодорожных путей, угрозы и травлю в социальных сетях. И вот всё это как расценивать – как желание сделать лучше? Кому?

В итоге, если проанализировать действия тех, кто уехал и вещает из-за рубежа, то получается закономерность – для них приемлемый вариант, это когда «завтра будет хуже, чем вчера».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram