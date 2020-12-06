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В ЕАЭС в ближайшие два года планируется ликвидировать 12 чувствительных изъятий и ограничений

06.12.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В ЕАЭС в ближайшие два года планируется ликвидировать 12 чувствительных изъятий и ограничений

Евразийский экономический союз. Пять стран, объединившись, договорились о равных условиях между собой. Но до сих пор есть и барьеры, и изъятия, которые нужно устранять. И по торговле, и по энергетическим вопросам. В понедельник Президент встретился с Михаилом Мясниковичем, который возглавляет Евразийскую экономическую комиссию. Обсудить было что – и председательство Беларуси в Союзе в этом году, и стратегические задачи на будущее, и саммит глав государств, который состоится на следующей неделе. 

Всего повестка дня будет включать 28 вопросов, причем четыре из них лидеры ЕАЭС рассмотрят в узком кругу. Михаил Мясникович также добавил, что важным вопросом станет проработка единых рынков, в первую очередь – природного газа. На этом настаивает и Александр Лукашенко. И Президент подчеркнул – важно придерживаться принципа именно справедливости. 

И вот уже об этом детально говорили в минувшую пятницу премьер-министры пяти стран ЕАЭС на межправительственном Совете. Роман Головченко тезис об интеграции поддержал, но уточнил – реальная экономическая интеграция невозможна без единого рынка энергетики. 

И это справедливо. А что касается изъятий, то 12 из них страны намерены урегулировать в ближайшие два года, отметил уже Михаил Мясникович. 

Правда, ещё 35 ограничений остаются и вот здесь предстоит детальная работа. Страны должны предлагать варианты решений. А роль комиссии при этом её председатель представил весьма образно, но вполне конкретно.

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Евразийский экономический союз. Пять стран, объединившись, договорились о равных условиях между собой. Но до сих пор есть и барьеры, и изъятия, которые нужно...
 
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