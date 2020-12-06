Что такое индекс дистанции власти и при чем здесь диалоговые площадки?

Источник материала: ОНТ

Есть такой индекс – «индекс дистанции власти». Он появился в 70-х годах прошлого века после того, как группа учёных шесть лет проводила масштабное исследование в более чем 70 странах мира. Если кратко: этот показатель описывает, как люди взаимодействуют по принципу «начальник-подчинённый» или, если хотите, «власть-народ». И насколько велика эта разница в разных странах.

Так вот, с одной стороны списка оказались Малайзия, Гватемала, Панама. В этих странах учёные отмечают максимальную жесткость социальной структуры и значительное социальное неравенство. Потому и индекс – высокий, большой разрыв между слоями общества. А вот с другой стороны списка – те страны, в которых, по мнению учёных, больше прав, индивидуальных свобод и либерализма – Австрия, Израиль, Дания.

Честно скажу, мы в редакции долго рассматривали это исследование, изучали его. Не всем оно показалось корректным. Ведь, согласитесь, у каждой страны есть свои традиции, а у народов – ментальность. И отношение к власти тоже разное. Например, в южных странах, а особенно в Азии (Японии, Китае) особое и почтительное отношение к руководителям. Власть уважают.

Нельзя сказать, что в других, условных «свободных и либеральных» странах такого нет. Там тоже корректно работает связка «начальник-подчинённый». Но всё-таки по-другому. Поэтому просто сравнивать методы управления и ту же реакцию на задание в разных странах надо очень аккуратно. С учётом индивидуальных особенностей каждой страны. Так и с Беларусью, которой в этом исследовании не оказалось. Впрочем, как и ещё ста стран. Оставим этот любопытный индекс учёным. Наше мнение: направление для исследования они выбрали верное, только вот маршрут выстроили некорректный.

А как тогда измерять, уточните вы? Я бы обратился к практике и конкретике. Давайте подсчитаем: какие формы диалога между властью и народом у нас есть.

Есть личные приёмы граждан, когда любой человек может, записавшись, прийти с вопросом или предложением. Работают прямые телефонные линии. Они действуют по такому же принципу – достаточно позвонить в определённое время. В каждом ведомстве, помимо прямых, есть ещё и «горячие» телефонные линии. Они работают постоянно. А ещё можно написать в ведомство. У нас есть целый закон об обращениях граждан и юридических лиц, принятый 9,5 лет назад. И четыре варианта, выбирайте: обращение, заявление, предложение или жалоба. И обратится можно в любой государственный орган. Также можно (и нужно) тревожить своего депутата, которые проводят личные приёмы граждан. У каждого из нас много депутатов: местного уровня, районного, областного и республиканского. Всё зависит от вопроса, с которым вы идёте.

Сравнительно новая форма – диалоговые площадки. Сейчас они проходят по всей стране с главной задачей – встретится, обсудить, что волнует. Всё это далеко не все формы диалога. Например, Президент обращается с посланием белорусскому народу и парламенту, где сосредоточены ключевые аспекты развития страны на будущий год. Это краткосрочная перспектива. А если делать прогнозы на более длительное время, то для этого, как нельзя лучше подходит Всебелорусское народное собрание. Его проводят раз в пять лет, чтобы определённые итоги подвести. И задачи поставить, чтобы жить лучше.

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