Главы государств обсудили на саммите ОДКБ, как противостоять современным угрозам

Источник материала: ОНТ

В современных условиях информация – это и благо, и оружие. Как противостоять угрозам – обсуждали главы государств на саммите ОДКБ. Он впервые в истории прошёл в формате видеосвязи – причины понятны. Но менее актуальными от этого вопросы безопасности не стали. И касается это уже не отдельных стран, отметил Президент, а всех.

Не будет брони в политическом, военном и информационном измерениях – жди беды. И ведь реальные примеры – перед глазами. Армения – где на улицах вовсю беспорядки. И конца им не видно. Кыргызстан – где уже прошли политические манифестации и состоялся, фактически, государственный переворот. И ведь ни у кого нет гарантий, что пламя протестов не вспыхнет (вернее, ему помогут вспыхнуть) в его стране. Поэтому и Президент достаточно категоричен в своём общении с коллегами по блоку.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы видим по Беларуси. Это обычный мятеж. Революция – это когда есть основа для революции (мы все с вами изучали), когда низы не хотят, верхи не могут и так далее, и когда есть революционеры. Никаких революционеров ни у нас, ни у вас сегодня нет. Все так называемые революционеры хотят жить хорошо и желательно за чужой счёт. И когда с ними начинаешь разговаривать на их языке, они быстро превращаются из так называемых революционеров в беглых политических. Поэтому никаких там лучших намерений не было и нет. Дело, цитирую, «в исторической принадлежности белорусских земель Польше». Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается, там, где мы сегодня живём, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют. Второе – это абсолютно сейчас точно стало нам известно, дело в создании военной группировки НАТО для захвата этих земель. Скажите, как на это можно реагировать? Третье – дело в создании санитарного пояса между Евросоюзом и Россией. Это давняя мечта, это цели, которые после распада Союза, в середине 90-х не удалось реализовать. Кто-кто, а мы с президентом России это очень хорошо понимаем. События в Беларуси (открыто уже говорят) – это трамплин для давления на Российскую Федерацию. Просто по-дружески хочу сказать: если кто-то думает, что это где-то далеко, Беларусь, что это не у нас. Может быть, и мы когда-то так думали. Даже события в Украине – думали, что это где-то не у нас. Не успеете оглянуться, как это будет у вас».

Примечательна позиция исполняющего обязанности президента Кыргызстана Таланта Мамытова. Он дебютант на саммитах такого уровня, но согласился: безопасность стран и людей превыше всего. И блок ОДКБ – это та организация, которая способна помочь. А вот Владимир Путин высказал обеспокоенность тем, что зачастую во внутренние дела отдельных стран, и в том числе Беларуси – вмешиваются те, кто на это не имеет права.

Владимир Путин, президент России: «Прежде всего, в таких ситуациях беспокоит вмешательство извне во внутренние дела государств: финансовая подпитка оппонентов власти, информационное сопровождение, политическая поддержка».

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