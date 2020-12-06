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Почему люди из небольших населённых пунктов едут закупаться в города побольше? Дело – в законе

06.12.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почему люди из небольших населённых пунктов едут закупаться в города побольше? Дело – в законе

Как обеспечить уровень жизни на селе, как в столице? Вот, например, те же магазины и ассортимент в них. Зачастую семьи из небольших населённых пунктов везут свои деньги в города побольше. Мол, там и выбор есть, и цены приемлемые. Почему так происходит? Сейчас законом установлен порог в региональном товарообороте. То есть, в районах должно быть не более 20% магазинов одной сети. С одной стороны, работает антимонопольное регулирование. А вот с другой – люди ищут там, где им лучше. В парламенте поступили предложения изменить закон и повысить уровень присутствия в регионах. Что это даст?

Жителям городского поселка Ореховск два года назад повезло – они попали под действие президентского указа о проведении эксперимента, которым в Оршанском районе были сняты все ограничения на развитие торговых сетей. И сразу же был открыт магазин крупного оператора рынка, как и в 33 деревнях района. Но этого могло бы и не случится, ведь закон суров – если у сети есть 20% в товарообороте района, открывать новые магазины нельзя! Исключение только – для сельских населенных пунктов, в которых проживает менее 2 тысяч человек. В Ореховске людей оказалось больше. Но эксперимент удался – здесь открылся современный магазин с богатым ассортиментом. 

Раньше Тамара Калиниченко за фруктами ездила в Оршу, а теперь в Ореховск. Это всего 10 километров. Присутствие крупных торговых сетей на районе пошло только на пользу.

Ольга Минченкова, продавец частного магазина: «Конкуренция есть, но ходят и там, и там, люди выбирают, где лучше, где покачественней». 

Жители агрогородка Березинское в Молодечненском районе за покупками ездят то в Молодечно, то в Воложин. А хотели бы оставлять деньги здесь, у себя.  

И вот люди и хотели бы магазин известной торговой сети, с такой же просьбой в компанию обращалась и районная власть, но сделать этого сеть не имеет права! Причина – в барьере, который в любом райцентре достигается после открытия буквально одного хорошего сетевого магазина. Поэтому в Березинском маркет появиться не может.  

Андрей Савиных председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей: «С момента использования этого порога каких-либо позитивных фактов влияния я не обнаружил. Могу только сказать, что в малых городах он влияет негативно, поскольку, открывая даже один магазин, торговая сеть очень быстро достигает 20%-го порога. И хотя спрос есть по-прежнему, они уже не могут открыть второй магазин. Фактически получается парадоксальным образом мы ограничиваем конкуренцию, которая в принципе ведёт к более высоким ценам на ту же корзину продуктов по сравнению, например, с Минским регионом. Цены в результате для жителей малых городов становятся дороже и страдают наши потребители». 

Предложения депутатов изменить законодательство опираются на международный опыт.  

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей: «Запретительный норматив предлагается поднять хотя бы до 25%. Об этом же говорит и международный опыт. В России порог для розничных сетей уже на уровне 25%, и там инициировано его увеличение. В Казахстане его нет вообще. Да и в Европе бизнесу оставляют простор для развития. Во многих странах ЕС 3-5 крупных торговых сети занимают от 70 до 95% рынка продуктов питания, и конкуренция от этого не страдает. Я убеждён, что у МАРТа достаточно инструментов влияния на торговые сети в рамках антимонопольного законодательства. Поэтому уверен, что увеличение порогового значения не принесёт никакого негатива. Мы должны слушать бизнес, мы должны создавать благоприятные условия для динамичного развития торговых сетей. В конечном итоге это будет вести к росту конкуренции в торговой сети, к снижению цен для наших потребителей и что отдельно, я сейчас консультируюсь и по этим вопросам, к появлению программ, которые будут помогать нашим малым производителям легче входить в сети и предлагать свою продукцию конечному потребителю».  

И как пример – агрогородок Смоляны, куда торговые сети пришли 2,5 года назад. Сейчас в день магазин посещают минимум 700 человек. Выручка выросла втрое.  

При этом комментарий Министерства антимонопольного регулирования и торговли относительно положения ретейлеров в малых городах и деревнях получить пока не удалось. Но вопрос будут рассматривать. Дискуссия ожидается в Овальном зале. А чтобы достичь общего согласия, будет организован круглый стол с участием экспертов. 

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Как обеспечить уровень жизни на селе, как в столице? Вот, например, те же магазины и ассортимент в них. Зачастую семьи из небольших населённых пунктов везут свои...
 
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