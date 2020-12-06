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Почему люди из небольших населённых пунктов едут закупаться в города побольше? Дело – в законе
Источник материала: ОНТ
Как обеспечить уровень жизни на селе, как в столице? Вот, например, те же магазины и ассортимент в них. Зачастую семьи из небольших населённых пунктов везут свои деньги в города побольше. Мол, там и выбор есть, и цены приемлемые. Почему так происходит? Сейчас законом установлен порог в региональном товарообороте. То есть, в районах должно быть не более 20% магазинов одной сети. С одной стороны, работает антимонопольное регулирование. А вот с другой – люди ищут там, где им лучше. В парламенте поступили предложения изменить закон и повысить уровень присутствия в регионах. Что это даст?
Жителям городского поселка Ореховск два года назад повезло – они попали под действие президентского указа о проведении эксперимента, которым в Оршанском районе были сняты все ограничения на развитие торговых сетей. И сразу же был открыт магазин крупного оператора рынка, как и в 33 деревнях района. Но этого могло бы и не случится, ведь закон суров – если у сети есть 20% в товарообороте района, открывать новые магазины нельзя! Исключение только – для сельских населенных пунктов, в которых проживает менее 2 тысяч человек. В Ореховске людей оказалось больше. Но эксперимент удался – здесь открылся современный магазин с богатым ассортиментом.
Раньше Тамара Калиниченко за фруктами ездила в Оршу, а теперь в Ореховск. Это всего 10 километров. Присутствие крупных торговых сетей на районе пошло только на пользу.
Жители агрогородка Березинское в Молодечненском районе за покупками ездят то в Молодечно, то в Воложин. А хотели бы оставлять деньги здесь, у себя.
И вот люди и хотели бы магазин известной торговой сети, с такой же просьбой в компанию обращалась и районная власть, но сделать этого сеть не имеет права! Причина – в барьере, который в любом райцентре достигается после открытия буквально одного хорошего сетевого магазина. Поэтому в Березинском маркет появиться не может.
Предложения депутатов изменить законодательство опираются на международный опыт.
И как пример – агрогородок Смоляны, куда торговые сети пришли 2,5 года назад. Сейчас в день магазин посещают минимум 700 человек. Выручка выросла втрое.
При этом комментарий Министерства антимонопольного регулирования и торговли относительно положения ретейлеров в малых городах и деревнях получить пока не удалось. Но вопрос будут рассматривать. Дискуссия ожидается в Овальном зале. А чтобы достичь общего согласия, будет организован круглый стол с участием экспертов.
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Как обеспечить уровень жизни на селе, как в столице? Вот, например, те же магазины и ассортимент в них. Зачастую семьи из небольших населённых пунктов везут свои...
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