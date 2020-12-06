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Белорусы вышли на вечерние акции протеста
Источник материала: Хартия'97
Белорусы вышли на вечерние акции протеста
Акции проходят в разных городах страны.
Воскресные акции прошли по всей стране. Очередная подборка от читателей телеграм-канала
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Акции проходят в разных городах страны.
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