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Белорусы вышли на вечерние акции протеста

07.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы вышли на вечерние акции протеста

  • 6.12.2020, 22:54
  • 3,826
Белорусы вышли на вечерние акции протеста

Акции проходят в разных городах страны.

Воскресные акции прошли по всей стране. Очередная подборка от читателей телеграм-канала «Хартия-97».

Бобруйск за новые выборы и за новую страну.


Вороновщина с народом.


Жодино не устает - снова вышло этим вечером.


Кобрин поддержал идею «гостевых» протестных снимков и посетил Магдалин.


Колодищи приехали в гости к Военному городку (Уручье).

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