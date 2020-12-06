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Кравчук: Украина может потребовать отключить РФ от SWIFT

07.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Кравчук: Украина может потребовать отключить РФ от SWIFT

  • 6.12.2020, 22:46
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Кравчук: Украина может потребовать отключить РФ от SWIFT
Фото: Феликс Розенштейн / gordonua.com

Украина намерена требовать ужесточения санкций против РФ.

Если до конца года в переговорном процессе по Донбассу не будет прогресса и РФ не сделает никаких шагов навстречу, то Украина настоит на усилении санкций против России и потребует отключить ее от международной платежной системы. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире Украина 24.

"Если до конца года, а тут скоро будут каникулы рождественские и новогодние отмечать, если этого не произойдет (прогресса в переговорах – ред.), то я думаю, начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний и наших предложений о давлении на агрессора", – заявил Кравчук.

Он уточнил, что "это могут быть санкции, которые называются "международная расчетная система". Мы будем этого требовать. Мы будем требовать других санкций. Мы не будем требовать войны".

"Россия договаривается с другими странами через давление. Если Россия не хочет договориться дипломатическим, политическим путем, мы должны сделать все, чтобы ее заставили остановить агрессию и восстановить территориальную целостность Украины через совместное давление мирового сообщества и Украины. А формы (давления – ред.) мы найдем", – резюмировал Кравчук.

6 декабря 2018 года экс-спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что РФ могут отключить от SWIFT из-за нападения на украинские корабли в Керченском проливе.

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Украина намерена требовать ужесточения санкций против РФ.
 
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