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Белорусы Санкт-Петербурга и Москвы вышли на акции протеста
Источник материала: Хартия'97
Белорусы Санкт-Петербурга и Москвы вышли на акции протеста
Белорусы России передают всем землякам слова поддержки.
Белорусы Санкт-Петербурга и Москвы вышли на акции протеста.
«Марширующих по всей стране белорусов невозможно не уважать за их стремление к победе над режимом. Низкий поклон всем тем, кто не побоялся выйти и выразить общенациональный протест», - написали телеграм-каналу
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Белорусы России передают всем землякам слова поддержки.
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