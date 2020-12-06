Источник материала: Хартия'97

Белорусы Санкт-Петербурга и Москвы вышли на акции протеста 1 6.12.2020, 22:32

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Белорусы России передают всем землякам слова поддержки.

Белорусы Санкт-Петербурга и Москвы вышли на акции протеста.

«Марширующих по всей стране белорусов невозможно не уважать за их стремление к победе над режимом. Низкий поклон всем тем, кто не побоялся выйти и выразить общенациональный протест», - написали телеграм-каналу «Хартия-97» представители диаспоры в Москве.





















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