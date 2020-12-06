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Павел Фельдман высказался об оппозиции: «Их личные политические амбиции идут наперекор интересам большинства граждан»
07.12.2020 09:47 — Разное |
Новости Беларуси. О тех, кто призывает душить санкциями свою же страну, находясь при этом за границей и получая зарплату, очевидно, не связанную со стабильной работой белорусских заводов и фабрик, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. И о тех, кто вновь пытается говорить с суверенным государством языком давления.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов:
Совершенно по-другому дело обстоит, когда ты призываешь западных партнеров усилить давление на твою страну, а значит и на ее народ, чтобы реализовать свои какие-то корыстные политические интересы.
Кстати, мы наблюдаем то же самое и в России, потому что многие наши оппозиционеры уже привыкли апеллировать к неким западным инстанциям – к Еврокомиссии, Европарламенту, умоляют их ввести санкции против отдельных российских чиновников, представителей бизнеса. Получается, что их личные политические амбиции идут наперекор интересам большинства граждан.
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Павел Фельдман высказался об оппозиции: «Их личные политические амбиции идут наперекор интересам большинства граждан»
Новости Беларуси. О тех, кто призывает душить санкциями свою же страну, находясь при этом за границей и получая зарплату, очевидно, не связанную со стабильной...
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