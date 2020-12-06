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Почему держать порох сухим – не политическая прихоть Лукашенко, а задача государства? Разбираемся вместе
07.12.2020 09:47 — Разное |
Новости Беларуси. Главная тема сегодня – общая безопасность. Объединить усилия против внешнего давления и вмешательства извне лидеров государств ОДКБ призывает Александр Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Спустя годы кажется: мы все равно были обречены. Слишком сильна была сила с западной стороны границы. Но с этим доводом особо и не спорит никто. Трения идут по вопросу готовности советской армии, о качестве работы разведки. Ведь защищаться несколько легче, чем нападать. Особенно когда есть сразу две укрепительные линии обороны – Сталина (защищала Минск) и Молотова (защищала западную границу СССР, нынешнюю границу Беларуси). Ведь стремительный успех противника в первые месяцы войны довольно сложно оправдать одним лишь фактором внезапности.
Евгений Поболовец:
Мы все равно победили, но какой ценой? Потому фразу героини фильма уместно вспомнить и сегодня: порох нужно держать сухим. А к войне нужно быть готовым, а не отмахиваться от этой информации, как от назойливой мухи. Времена такие – не до шуток.
Сначала было противостояние на улицах столицы. Якобы мирное, но на передовой 9 августа были крайне спортивные и бойкие молодые люди. А остановили их у стелы «Минск – город-герой» не потому, что место памятное. Не до символизма тогда было. За ней ведь не только резиденция Лукашенко...
Затем призывы к забастовкам рабочих. Остановить экономику страны – тут сразу две задачи: и ослабить позиции действующей власти, и приблизить к банкротству сами предприятия. Их потом будет легче купить за бесценок, а не по рыночной цене.
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Затем все большее «аполитичивание» протестной массы. Не просто акции против насилия, как было в середине августа, а против государства в целом. Так это преподносится сейчас. Это раскол самого общества: письма спортсменов против власти и массовый респект им за это. А если другой спортсмен подписал письмо за власть, то массовый буллинг: угрозы и оскорбления. Это демократия – не перепутайте.
Евгений Поболовец:
Затем Гитлер и Сталин. Германия и союзники – европейский союз того времени. СССР. Россия и еще 15 республик. И повторение истории. И погибший каждый третий белорус. Это вдвое больше, чем в Германии. По разным оценкам, там погиб каждый шестой.
Евгений Поболовец:
Напомним, Александр Лукашенко в 70-е служил в пограничных войсках. В советское время – это и чекист, и пограничник. И присяга. Белорусскому народу.
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Почему держать порох сухим – не политическая прихоть Лукашенко, а задача государства? Разбираемся вместе
Новости Беларуси. Главная тема сегодня – общая безопасность. Объединить усилия против внешнего давления и вмешательства извне лидеров государств ОДКБ призывает...
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