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«Чтобы эти эмоции немножечко улеглись». Психолог рассказала, как не потратить все сбережения на новогодние покупки
07.12.2020 09:47 — Разное |
Новости Беларуси. Под занавес уходящего года принято дарить подарки. Чтобы праздник не обернулся трагедией, при покупках в магазине либо на виртуальной платформе не нужно беспечно полагаться на продавца. Как минимум, почитайте отзывы покупателей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вера Прохорчик, психолог:
Однако есть и обратная сторона. Чтобы шопинг-терапия не повергла в шок, свои гормоны счастья и радости можно найти в новом увлечении, хобби или занятии спортом. Можно начать прямо сейчас. Или с Нового года.
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«Чтобы эти эмоции немножечко улеглись». Психолог рассказала, как не потратить все сбережения на новогодние покупки
Новости Беларуси. Под занавес уходящего года принято дарить подарки. Чтобы праздник не обернулся трагедией, при покупках в магазине либо на виртуальной платформе...
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