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Игрушки, опасные для жизни. В Госстандарте рассказали, какие товары могут довести до больничной койки
07.12.2020 09:47 — Разное |
Новости Беларуси. Онлайн-торговля – удобный способ купить товар или услугу, не вставая с дивана. В эпоху пандемии именно такие продажи процветают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но найдутся и те, кто легко и изящно обведут вас вокруг пальца, тоже, собственно говоря, не вставая с дивана.
С продукцией, которую запрещено продавать, сегодня можно ознакомиться по черному списку недобросовестных организаций и реестрам опасной продукции. Они в открытом доступе в интернете. По своим характеристикам некоторые товары губительны не только для здоровья, но и жизни. В 2020 году в Беларуси запрет на ввоз и обращение получили около 1,5 тысячи наименований продукции. Больше 130 из них – небезопасные игрушки.
Оксана Семашко, корреспондент:
Оксана Семашко:
Игорь Буссель, начальник управления государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта:
Оксана Семашко:
Игорь Буссель:
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Игрушки, опасные для жизни. В Госстандарте рассказали, какие товары могут довести до больничной койки
Новости Беларуси. Онлайн-торговля – удобный способ купить товар или услугу, не вставая с дивана. В эпоху пандемии именно такие продажи процветают, сообщили в...
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