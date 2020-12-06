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«Открываем сумку. Что там в этой сумке?» Как белорусов обманывают в интернете? Три истории
07.12.2020 09:47 — Разное |
Новости Беларуси. Онлайн-торговля – удобный способ купить товар или услугу, не вставая с дивана. В эпоху пандемии именно такие продажи процветают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но найдутся и те, кто легко и изящно обведут вас вокруг пальца, тоже, собственно говоря, не вставая с дивана.
Небывалые акции, выгодные предложения и астрономические скидки заставляют потерять не только рассудок, но порой и собственное имущество, деньги и нервы.
Нина Борисовна заказала в интернет-магазине водонагреватель еще в августе. Но так и осталась без подогрева.
Нина Кутлунина:
Александр уже два месяца как ждет своей посылки по экспресс-почте. Правда, вечерней лошадью пока ему доставили зонт вместо радиатора.
Александр Ермаков:
После того как люди обратились за помощью на горячую линию нашего телеканала, нашлись и продавцы.
– Хочу пообщаться по ситуации неприятной, которая сложилась с вашей посылкой. Вам там доставили вместо нее другую.
Сергею в интернет-магазине продали электробритву. Вот только о том, что товар будет с невыносимым металлическим лязгом, а аккумулятора хватит всего на минуту, рассказать, наверное, забыли.
Сергей Балцевич:
А вот жители Речицкого района сетуют на то, что купили металлоискатель, но искать клад он отказывается.
Здесь расстояние срабатывания сантиметров, может, семь каких, восемь. А по данным – 40 сантиметров. Привезли мне вот этот аппарат без батареек. Меньше, чем на штыковую лопату. Ничего не увидишь, даже ни железа, ни металла, вообще ничего.
Подобные спорные ситуации не поддаются счету. Однако такие волшебные слова, как общество по защите прав потребителей и, если кратко, МАРТ и Госстандарт приводят нерадивых продавцов в чувство, а обманутым покупателям помогают добиться истины.
Дарина Гулюта, председатель правления Городского общества защиты потребителей:
Своеобразные рефери между покупателем и продавцом доходчиво объясняют, кто прав, кто виноват. В пандемию не раз требовали от интернет-платформ возврата билетов на концерты и отдых за границей. За время COVID и число интернет-магазинов выросло до 24 тысяч, а вместе с тем в виртуальном рынке появились все больше нечестных схем.
Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:
Продажа б/у продукции под видом новой, несоответствие характеристик товара и хромающий сервис. 37 % жалоб на услуги в Беларуси сегодня на торговлю, в том числе онлайн.
Инна Гаврильчик:
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Новости Беларуси. Онлайн-торговля – удобный способ купить товар или услугу, не вставая с дивана. В эпоху пандемии именно такие продажи процветают, сообщили в...
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