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Михаил Ковалёв о призывах к санкциям: «В целом наша страна этого манёвра практически не заметит»
07.12.2020 09:47 — Разное |
Новости Беларуси. О тех, кто призывает душить санкциями свою же страну, находясь при этом за границей и получая зарплату, очевидно, не связанную со стабильной работой белорусских заводов и фабрик, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Михаил Ковалев, профессор БГУ:
Евгений Пустовой, корреспондент:
Михаил Ковалев:
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Новости Беларуси. О тех, кто призывает душить санкциями свою же страну, находясь при этом за границей и получая зарплату, очевидно, не связанную со стабильной...
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