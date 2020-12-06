Этому производителю доверяют белорусские мамы. Как делают детское питание на комбинате в Малорите?

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Новости Беларуси. На этом предприятии готовят самое полезное лакомство для маленьких белорусов. На Малоритском консервноовощесушильном комбинате, который отметил в 2020 году 65-летний юбилей, уже заложили запасы богатого урожая фруктов и овощей – от малины до брокколи – и готовы накормить в день полезным пюре 100 тысяч малышей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Там самый большой запас березового сока в стране. Полезный напиток отправится в США, Германию и Китай.

О чем говорят на самом детском производстве страны, узнавала Кристина Протосовицкая.





В сутки на малоритском комбинате разливают 10 тонн фруктового пюре для самых маленьких белорусов. 100 тысяч пакетиков. Работа в три смены и без выходных. Благодаря трубопроводам контакт с продуктом сведен к нулю. Линия по гибкой упаковке детского питания в 2015-м стала первой в Беларуси.





Особо щадящий режим для фруктов, чтобы сохранить свойства. Технологию расшифровывали вместе с итальянцами. В 2021 году планируют запустить такую же линию, а это значит – в два раза больше фруктовых лакомств.









И за мастера, и за биохимика. Полгода инновационная линия под контролем 26-летнего Алексея Жоха. По образованию он биолог-эколог и уже оценил экологичность упаковки. Парень до своего прихода даже не подозревал, что родина яркого продукта на прилавках – Малорита.





Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Можно построить карьеру в маленьком райцентре?





Алексей Жох, мастер консервного производства Малоритского консервноовощесушильного комбината:

К счастью, у нас есть такой завод, который на данный момент очень хорошо показывает себя на рынке. Поэтому почему нет? Это не какой-то маленький город, где нет никаких предприятий. У нас большой завод, и есть куда расти, есть куда развиваться.

Кристина Протосовицкая:

А вы понимаете вот этих недовольных сегодня молодых людей, кто ходит по улицам?

Алексей Жох:

Я бы сказал, что политика политикой, а работа работой должна быть.

Откуда поставляют фрукты, овощи и ягоды на комбинат в Малорите?





Кристина Протосовицкая:

Это всегда так строго? Шапочка, все?

Валентина Григорук, начальник технологического отдела Малоритского консервноовощесушильного комбината:

Да, это санитарное требование, поскольку мы находимся на предприятии, которое выпускает детское питание. Поэтому у нас всегда строго.

Кристина Протосовицкая:

Я правильно понимаю, что в производстве детского питания нет мелочей?

Валентина Григорук:

Это правильно, потому что выпуск детского питания – это очень большая ответственность. Наша продукция предназначена для малышей с 4 месяцев.





Валентина Григорук работает 30 лет и головой может поручиться за состав каждого продукта. Признается: стандарты к тому, что едят малыши, в нашей стране жестче даже европейских.

Валентина Григорук:

Конечно, проделан очень большой путь. Когда я пришла в 1987 году на предприятие, это был обыкновенный консервный завод, где стояло старое советское оборудование. За эти годы предприятие полностью прошло модернизацию. Полностью все четыре цеха прошли модернизацию. Заменены все линии.

Наша страна – это страна, которая предназначена для нормальной жизни, мирной жизни. Такой, какая подходит белорусам. Это здорово, что мы живем в такой стране. И если мы сейчас вот это потеряем – наше миролюбие, нашу толерантность – это приведет только к тому, что мы будем жить еще хуже. Ни к чему лучшему это не приведет.





Комбинат – источник пополнения бюджета для небольшого Малоритского района, а для самого райцентра – рабочие места. Больше двух сотен специалистов. Каждый понимает: работа здесь – это престиж.

Кристина Протосовицкая:

Провокационный вопрос: зарплатой довольны?





Наталья Шелкович, машинист разливочно-наполнительных автоматов Малоритского консервноовощесушильного комбината:

Да, довольны. Зарплата у нас хорошая. Мы не жалуемся.

Наталья Шелкович пришла на комбинат 20 лет назад. Маленький дамский коллектив стал семьей. Впрочем, у самой трое детей.

Наталья Шелкович:

С позитивом приходишь на работу, и продукция у нас очень позитивная, вкусная и хорошая. Поэтому у нас очень хорошо.

Не хватает иногда мест, тяжело устроить детей в дошкольное учреждение. Но, тем не менее, как-то справляются.





Кристина Протосовицкая:

А за новостями следите?

Наталья Шелкович:

Если есть свободное время после работы, то смотрим новости. Не всегда, но если есть свободная минутка.

Кристина Протосовицкая:

Ваша реакция?

Наталья Шелкович:

На новости? Как у всех. У меня положительная. Меня все устраивает.

Доход предприятия – доход работника. Если средняя зарплата до конца года достигнет 1 000, то прибыль по экспорту – на миллион больше по сравнению с 2019-м. Хотя не скрывают: пандемия заставила понервничать – продажи за рубеж составляют половину.





Юрий Витрюк, директор Малоритского консервноовощесушильного комбината:

В основном это Российская Федерация (от общего объема – 90 %), Кыргызстан, Украина, Прибалтика. Сегодня мы прорабатываем вопросы по заключению контрактов с Китаем и ОАЭ.

В период пандемии спрос на берёзовый сок вырос. В каких странах знакомы со вкусом продукции малоритского комбината?









За качеством следят в лаборатории – здесь оценивают промышленную стерильность и сырья, и готового продукта. Семь специалистов – каждый не только профессионал, но и мама. А это уже совсем другая философия работы.

Как в Беларуси проверяют детское питание, которое ввозят в страну из-за границы?

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Какой самый любимый вкус у сына?





Екатерина Поздяйкина, начальник производственно-испытательной лаборатории Малоритского консервноовощесушильного комбината:

Пюре из яблока и малины – самый любимый вкус моего ребенка.

Екатерина воспитывает шестилетнего сына Глеба, а параллельно руководит своими девчонками. Именно так она называет коллег по лаборатории. Учитель биологии школу променяла на производство.

Екатерина Поздяйкина:

Я вам скажу как председатель профкома: настроение в коллективе спокойное, прекрасное. Работы очень много, очень много планов. Планы на развитие, на новые отгрузки. Мы стараемся найти новых партнеров, мы хотим постичь новые рынки. Поэтому нам, конечно, работать и работать.