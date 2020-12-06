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Этому производителю доверяют белорусские мамы. Как делают детское питание на комбинате в Малорите?
07.12.2020 09:47 — Разное |
Новости Беларуси. На этом предприятии готовят самое полезное лакомство для маленьких белорусов. На Малоритском консервноовощесушильном комбинате, который отметил в 2020 году 65-летний юбилей, уже заложили запасы богатого урожая фруктов и овощей – от малины до брокколи – и готовы накормить в день полезным пюре 100 тысяч малышей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Там самый большой запас березового сока в стране. Полезный напиток отправится в США, Германию и Китай.
В сутки на малоритском комбинате разливают 10 тонн фруктового пюре для самых маленьких белорусов. 100 тысяч пакетиков. Работа в три смены и без выходных. Благодаря трубопроводам контакт с продуктом сведен к нулю. Линия по гибкой упаковке детского питания в 2015-м стала первой в Беларуси.
Особо щадящий режим для фруктов, чтобы сохранить свойства. Технологию расшифровывали вместе с итальянцами. В 2021 году планируют запустить такую же линию, а это значит – в два раза больше фруктовых лакомств.
И за мастера, и за биохимика. Полгода инновационная линия под контролем 26-летнего Алексея Жоха. По образованию он биолог-эколог и уже оценил экологичность упаковки. Парень до своего прихода даже не подозревал, что родина яркого продукта на прилавках – Малорита.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Алексей Жох, мастер консервного производства Малоритского консервноовощесушильного комбината:
Кристина Протосовицкая:
Алексей Жох:
Кристина Протосовицкая:
Валентина Григорук, начальник технологического отдела Малоритского консервноовощесушильного комбината:
Кристина Протосовицкая:
Валентина Григорук:
Валентина Григорук работает 30 лет и головой может поручиться за состав каждого продукта. Признается: стандарты к тому, что едят малыши, в нашей стране жестче даже европейских.
Валентина Григорук:
Наша страна – это страна, которая предназначена для нормальной жизни, мирной жизни. Такой, какая подходит белорусам. Это здорово, что мы живем в такой стране. И если мы сейчас вот это потеряем – наше миролюбие, нашу толерантность – это приведет только к тому, что мы будем жить еще хуже. Ни к чему лучшему это не приведет.
Комбинат – источник пополнения бюджета для небольшого Малоритского района, а для самого райцентра – рабочие места. Больше двух сотен специалистов. Каждый понимает: работа здесь – это престиж.
Кристина Протосовицкая:
Наталья Шелкович, машинист разливочно-наполнительных автоматов Малоритского консервноовощесушильного комбината:
Наталья Шелкович пришла на комбинат 20 лет назад. Маленький дамский коллектив стал семьей. Впрочем, у самой трое детей.
Наталья Шелкович:
Не хватает иногда мест, тяжело устроить детей в дошкольное учреждение. Но, тем не менее, как-то справляются.
Кристина Протосовицкая:
Наталья Шелкович:
Кристина Протосовицкая:
Наталья Шелкович:
Доход предприятия – доход работника. Если средняя зарплата до конца года достигнет 1 000, то прибыль по экспорту – на миллион больше по сравнению с 2019-м. Хотя не скрывают: пандемия заставила понервничать – продажи за рубеж составляют половину.
Юрий Витрюк, директор Малоритского консервноовощесушильного комбината:
За качеством следят в лаборатории – здесь оценивают промышленную стерильность и сырья, и готового продукта. Семь специалистов – каждый не только профессионал, но и мама. А это уже совсем другая философия работы.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Екатерина Поздяйкина, начальник производственно-испытательной лаборатории Малоритского консервноовощесушильного комбината:
Екатерина воспитывает шестилетнего сына Глеба, а параллельно руководит своими девчонками. Именно так она называет коллег по лаборатории. Учитель биологии школу променяла на производство.
Екатерина Поздяйкина:
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Новости Беларуси. На этом предприятии готовят самое полезное лакомство для маленьких белорусов. На Малоритском консервноовощесушильном комбинате, который...
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