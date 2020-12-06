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Как в Беларуси проверяют детское питание, которое ввозят в страну из-за границы?
07.12.2020 09:47 — Разное |
Новости Беларуси. Мало кто знает, что в таких производственных лабораториях белорусских предприятий проверяют все детское питание, ввозимое в Беларусь из-за рубежа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В рандомном порядке – для чистоты эксперимента.
Впрочем, качество иногда бывает сразу на языке. В Европе Екатерина Поздяйкина, начальник производственно-испытательной лаборатории Малоритского консервноовощесушильного комбината, освоила сенсорную технологию: когда сам определяешь, что придется по вкусу. Планерки-дегустации – обязательный пункт перед выпуском нового продукта.
Юрий Витрюк, директор Малоритского консервноовощесушильного комбината:
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Новости Беларуси. Мало кто знает, что в таких производственных лабораториях белорусских предприятий проверяют все детское питание, ввозимое в Беларусь из-за...
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