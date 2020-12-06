Откуда поставляют фрукты, овощи и ягоды на комбинат в Малорите?

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Новости Беларуси. В сутки на малоритском комбинате разливают 10 тонн фруктового пюре для самых маленьких белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 100 тысяч пакетиков. Работа в три смены и без выходных.









Никаких концентратов – готовят пюре собственного приготовления. По этой технологии в стране работают только здесь. За сезон удается запасти 3 тысячи тонн фруктового пюре и соков. По вкусу продукта можно изучить географию региона: малина – Дрогичин, яблоки – Брест, морковь – Лунинец, даже брокколи свои – из Кобрина, а тыква здешняя.





При богатой сырьевой зоне малоритский комбинат – один из немногих региональных переработчиков.





Юрий Витрюк, директор Малоритского консервноовощесушильного комбината:

Они выращивают нам качественную продукцию с необходимым требованием содержания нитратов, пестицидов и других.





Кто-то скажет: а как же бананы и персики? В закупке экзотичного для нашей местности сырья есть нюансы. Аграрный рынок – это всегда лотерея: не предугадаешь, насколько щедрым будет сезон в той или иной стране. Контакты с зарубежными поставщиками ежегодно приходится обновлять, а это порождает задержки. Вопрос требует законодательного решения – его как раз сейчас хотят внести на обсуждение.

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