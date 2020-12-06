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Российский профессор: наращивается военный потенциал Польши, Литвы и Латвии. Количество учений в год увеличилось в 3,5 раза
07.12.2020 09:47 — Разное |
Новости Беларуси. Главная тема сегодня – общая безопасность. Объединить усилия против внешнего давления и вмешательства извне лидеров государств ОДКБ призывает Александр Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Современная война – это в первую очередь не танки на полях сражений и самолетные баталии. Современная война – эдакий гибрид, где танки и самолеты как фактор устрашения.
Александр Тиханский, профессор Академии военных наук России:
Евгений Поболовец:
Уже объявлено о создании новых объектов военной инфраструктуры. И недвусмысленные заявления НАТО о разработке некоей новой стратегической концепции.
Александр Тиханский:
Источник военной угрозы сегодня явный, он очень четко вырисовывается и играет четкую, конкретную роль в военно-политических отношениях в нашем государстве.
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Российский профессор: наращивается военный потенциал Польши, Литвы и Латвии. Количество учений в год увеличилось в 3,5 раза
Новости Беларуси. Главная тема сегодня – общая безопасность. Объединить усилия против внешнего давления и вмешательства извне лидеров государств ОДКБ призывает...
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