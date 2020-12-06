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Реально ли сдать ЦТ без репетитора? Мнение заслуженного учителя Беларуси

07.12.2020 09:47 — Разное |  
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, поделился мнением о ЦТ и репетиторстве.

Вадим Щеглов, ведущий:
А централизованное тестирование, которое ввели по математике? Достаточно ли сегодня школьной программы для того, чтобы сдать ЦТ, не прибегая к услугам репетитора?

Реально ли сдать ЦТ без репетитора? Мнение заслуженного учителя Беларуси

Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:
Нет, к сожалению, нет. Но я исключаю своих учеников. Потому что своим ученикам я говорю, что я для вас лучший репетитор, и не нужно вашим родителям тратить деньги. Уже десятки лет я начинаю рабочий день за полчаса до первого урока. Ко мне приходят ученики 10 и 11-го класса что-то выяснить, что-то спросить. Я понимаю, что в процессе подготовки домашнего задания ученик может встретить сложности, не решить, не получается. Я готов ему помочь. Учить ученика надо не на 80 баллов, не на 90, а на 100. А чтобы учить ученика на 100 баллов, нужно достаточно урочного времени, потому что задачи там разной сложности, это не так уж просто.

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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, поделился мнением о ЦТ и репетиторстве. Вадим Щеглов,...
 
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