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«Хочется тихой, спокойной жизни». Легендарный учитель Александр Фельдман о событиях в Беларуси
07.12.2020 09:48 — Разное |
Новости Беларуси. Гость программы «
Вадим Щеглов, ведущий:
Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:
Вадим Щеглов:
Александр Фельдман:
Вадим Щеглов:
Александр Фельдман:
Вадим Щеглов:
Александр Фельдман:
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, рассказал, как относится к событиям в Беларуси. Вадим...
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