«Хочется тихой, спокойной жизни». Легендарный учитель Александр Фельдман о событиях в Беларуси

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Новости Беларуси. Гость программы « В людях » Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, рассказал, как относится к событиям в Беларуси.

Вадим Щеглов, ведущий:

Как вам новости последние?

Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:

Последние… Я не одобряю вот эти демонстрации, которые происходят. Мне хочется тихой, мирной, спокойной жизни.





Вадим Щеглов:

А ведь во многом люди, которые вышли на улицу, – это люди молодые.

Александр Фельдман:

Молодые и неопытные, не очень, может, смотрящие вперед.





Вадим Щеглов:

Вы человек опытный, умудренный жизнью.

Александр Фельдман:

Может быть, и неопытный, может быть, и не умудренный.





Вадим Щеглов:

Да, хороший ответ. Недавно глава государства сказал о том, что вскрылись проблемы образования. Школа должна ведь не просто учить, учитель должен не просто дать предмет. Школа должна еще воспитывать, вы согласны с этим?

Александр Фельдман:

Я согласен с этим, но воспитание через учебный труд, а не разговоры. Воспитывать можно на любых уроках. Даже какую-то реплику сказал, какой-то пример привел, уже воспитываешь. А просто на классном часе читать лекцию о том, как быть воспитанным, – этого недостаточно.