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«Непонятно, что поставить ученику». Александр Фельдман о 10-балльной системе оценок

07.12.2020 09:48 — Разное |  
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, рассказал, почему не согласен с десятибалльной системой оценок и какие недостатки есть в школьном образовании.

Вадим Щеглов, ведущий:
Ваши выпускники организовали своего рода клуб поклонников Александра Марковича Фельдмана, где коллекционируют в том числе и ваши афоризмы. Один из них: «Если бы в школе не было математики, не было бы и школы». Почему?

Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:
Я так сказал, что в каждой школе должна быть хорошая математика, потому что если нет математики, то и нет школы.

«Непонятно, что поставить ученику». Александр Фельдман о 10-балльной системе оценок

Вадим Щеглов:
А если бы перед вами сидел министр образования, что бы вы ему могли сказать?

Александр Фельдман:
Я бы ему сказал о ряде недостатков.

«Непонятно, что поставить ученику». Александр Фельдман о 10-балльной системе оценок

Вадим Щеглов:
В чем они заключаются?

Александр Фельдман:
Во-первых, десятибалльная система. Это не очень хорошая система, поскольку лучше была бы стобалльная система, где мы привыкли к процентам. Но, как я понимаю, десятибалльная система была введена по той причине, что учитель ставил четыре с минусом, четыре с плюсом. Но в журнале не поставишь ни минус, ни плюс. Вот образовалась десятибалльная система. Сейчас что ученику поставить: шесть или семь, семь или восемь? Это тоже несколько неопределенное. Десятибалльная система не совсем отвечает уровню знаний учащихся.

Во-вторых, учителя жалуются, что не могут отработать некоторые темы в классе из-за небольшого количества часов. Сейчас у нас пришли новые учебники по математике, они в 10 классе, в следующем году будут в 11-м. Но, я считаю, там тоже есть некоторые проблемы. Самое главное – надо давать достаточное количество уроков в неделю по математике. Здесь было бы о чем поговорить, если бы было такое совещание, о котором я сказал, мы могли бы там обсудить некоторые вопросы.

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Люди в материале: Вадим Щеглов, Александр Фельдман

 
 
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, рассказал, почему не согласен с десятибалльной системой...
 
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