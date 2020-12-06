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«Непонятно, что поставить ученику». Александр Фельдман о 10-балльной системе оценок
07.12.2020 09:48 — Разное |
Новости Беларуси. Гость программы «
Вадим Щеглов, ведущий:
Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:
Вадим Щеглов:
Александр Фельдман:
Вадим Щеглов:
Александр Фельдман:
Во-вторых, учителя жалуются, что не могут отработать некоторые темы в классе из-за небольшого количества часов. Сейчас у нас пришли новые учебники по математике, они в 10 классе, в следующем году будут в 11-м. Но, я считаю, там тоже есть некоторые проблемы. Самое главное – надо давать достаточное количество уроков в неделю по математике. Здесь было бы о чем поговорить, если бы было такое совещание, о котором я сказал, мы могли бы там обсудить некоторые вопросы.
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, рассказал, почему не согласен с десятибалльной системой...
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