|
Отсутствие желания или усталость от безысходности? Как прошли воскресные акции в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Сегодня в Минске пытались выходить на акции, но у координаторов теперь даже «картинку» организовать не получается. А та бутафория, что была, годится разве что для отчета в соцсетях – «выходили, возмущались».
Некоторые по привычке шагали посреди проспекта, забывая, что такое элементарная безопасность. Кстати, в заголовках телеграм-каналов теперь уже не впечатляются подсчетами вышедших на улицы – собрать хотя бы сотню уже стало проблемой. Были, конечно, попытки собраться во дворах, но то ли погода помешала, то ли ещё что-то. Вероятно, отсутствие желания и усталость от безысходности, что ничего не получается. Походили – разошлись. А жизнь продолжается.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Минске пытались выходить на акции, но у координаторов теперь даже «картинку» организовать не получается. А та бутафория, что была, годится разве что для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)