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Отсутствие желания или усталость от безысходности? Как прошли воскресные акции в Минске

07.12.2020 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Отсутствие желания или усталость от безысходности? Как прошли воскресные акции в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

Сегодня в Минске пытались выходить на акции, но у координаторов теперь даже «картинку» организовать не получается. А та бутафория, что была, годится разве что для отчета в соцсетях – «выходили, возмущались». 

Некоторые по привычке шагали посреди проспекта, забывая, что такое элементарная безопасность. Кстати, в заголовках телеграм-каналов теперь уже не впечатляются подсчетами вышедших на улицы – собрать хотя бы сотню уже стало проблемой. Были, конечно, попытки собраться во дворах, но то ли погода помешала, то ли ещё что-то. Вероятно, отсутствие желания и усталость от безысходности, что ничего не получается. Походили – разошлись. А жизнь продолжается. 


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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске пытались выходить на акции, но у координаторов теперь даже «картинку» организовать не получается. А та бутафория, что была, годится разве что для...
 
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