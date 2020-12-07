270 миллионов человек оказались на грани голодной смерти

Источник материала: ОНТ

Кризис из-за ковида – сильнейший за 75 лет в мире, полагают в Организации Объединённых Наций и делают неутешительные выводы. На грани голодной смерти оказались почти 270 миллионов человек.

Для сравнения: количество голодающих из-за всех вооружённых конфликтов в мире за последние четыре года – в два раза меньше.

«Следующий год пройдет под знаком гуманитарной катастрофы» – такое заявление сделал директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли. Ранее, напомним, он уже говорил о «голоде библейских масштабов», и теперь называют 20 стран в Азии, Латинской Америке и Африке, которые неминуемо столкнутся с катастрофой.

Белорусам, к счастью, такое не грозит. Продовольственная безопасность выполнена, а излишки отправляем на экспорт. Кстати, поставки за рубеж по сравнению с прошлым годом выросли. Только в Китай отгружено в два раза больше продукции.

Но главное – обеспечить себя. И здесь речь о всём необходимом – продовольствии, лекарствах, медицинской технике.

Фото: unicef.org

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