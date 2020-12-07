ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

270 миллионов человек оказались на грани голодной смерти

07.12.2020 06:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

270 миллионов человек оказались на грани голодной смерти

Кризис из-за ковида – сильнейший за 75 лет в мире, полагают в Организации Объединённых Наций и делают неутешительные выводы. На грани голодной смерти оказались почти 270 миллионов человек. 

Для сравнения: количество голодающих из-за всех вооружённых конфликтов в мире за последние четыре года – в два раза меньше.  

«Следующий год пройдет под знаком гуманитарной катастрофы» – такое заявление сделал директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли. Ранее, напомним, он уже говорил о «голоде библейских масштабов», и теперь называют 20 стран в Азии, Латинской Америке и Африке, которые неминуемо столкнутся с катастрофой. 

Белорусам, к счастью, такое не грозит. Продовольственная безопасность выполнена, а излишки отправляем на экспорт. Кстати, поставки за рубеж по сравнению с прошлым годом выросли. Только в Китай отгружено в два раза больше продукции. 

Но главное – обеспечить себя. И здесь речь о всём необходимом – продовольствии, лекарствах, медицинской технике.

Фото: unicef.org

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кризис из-за ковида – сильнейший за 75 лет в мире, полагают в Организации Объединённых Наций и делают неутешительные выводы. На грани голодной смерти оказались...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белорусы греются на солнце - еще одно подтверждение, что они котики». Твиты выходных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика