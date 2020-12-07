Эксперты Первого Евразийского конгресса – о потенциале ЕАЭС в условиях пандемии

Источник материала: ОНТ

Как оценить ёмкость и потенциал Евразийского экономического союза в условиях пандемии? Изменился ли он? И что ждать в будущем году – с таким вопросом мы обратились к экспертам на Первом Евразийском конгрессе, который в пятницу прошёл в Москве.





Евгений Винокуров, главный экономист Евразийского фонда стабилизации и развития: «Мы верим в то, что 2021-й год станет фазой роста. Будет выход на фазу роста. Тут не надо нас обвинять в каком-то излишнем оптимизме. Просто после каждого кризиса идет восстановительный рост достаточно быстрый. Базовым сценарием мы пока предполагаем, что к концу весны ограничительные меры будут сходить на нет или стихать. И восстановительный рост будет быстрый. В среднем по экономике ЕАЭС – 3,2–3,4%».

Андрей Клепач, главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ: «Следующий год – это по-любому год восстановления, но восстановление, видимо, затянется. Это и наша оценка и коллег из ЕАБРа. Чтобы полностью преодолеть все потери, по-видимому, понадобится все равно полтора–два года».

Тигран Саргсян, заместитель председателя правления Евразийского банка развития: «Стимулирование интеграции в ближайшие пять лет должно происходить путем реализации конкретных межстрановых проектов, а это инфраструктурные проекты, проекты в сфере транспортно-логистической, энергетике, информационно-коммуникационной, финансовой сфере. Мы обязаны совместно внедрять новые технологии и, прежде всего, цифровые, которые помогали бы нам преодолевать все те ограничения, которые сегодня есть».

На этом форуме в Москве прозвучала одна любопытная мысль: назрела необходимость развития пятой свободы – движения информации, необходимо ускоренно обмениваться информацией, есть необходимый потенциал для наращивания таких сделок на нашем пространстве.

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