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Прогноз по валютам: доллар снова подешевеет?
Источник материала: Myfin
- На внешних рынках на минувшей неделе продолжалось заметное снижение доллара к другим мировым валютам. В частности, пара евро/доллар выросла с 1,1930 до 1,2160, или на 1,9%.
При этом евро подрос к доллару до значений, на которых был последний раз в апреле 2018 года.
Еще одна заметная тенденция - это рост цен на нефть. Марка Brent подобралась к цифре 50 долларов за баррель. Это уровни начала марта текущего года.
В результате роста нефти укрепился российский рубль. Он подорожал не только к доллару, но даже к возросшему евро.
Доллар за неделю в России подешевел с 75,8 российского рубля до 74,2, или на 2,1%. При этом доллар вернулся к уровням начала сентября.
Евро подешевел скромнее - с 90,4 до 90,3 российского рубля, или на 0,2%.
К белорусскому рублю в результате лишь доллар подешевел, а евро и российский рубль подорожали.
Доллар снизился на 0,46%, евро вырос на 1,46%, а российский рубль подорожал на 1,64%.
В итоге валютная корзина подорожала на 0,97%. Это третья неделя подряд снижения белорусского рубля к корзине.
Что в итоге?
На наступившей неделе действующие факторы могут сохраниться: с одной стороны, это снижение доллара к мировым валютам, а с другой стороны - рост нефтяных цен может привести к продолжению укрепления российского рубля.
В этом
случае
А
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Текст: Елена Зенкевич
Источник: Myfin.by
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