Прогноз по валютам: доллар снова подешевеет?

- На внешних рынках на минувшей неделе продолжалось заметное снижение доллара к другим мировым валютам. В частности, пара евро/доллар выросла с 1,1930 до 1,2160, или на 1,9%.

При этом евро подрос к доллару до значений, на которых был последний раз в апреле 2018 года.

Еще одна заметная тенденция - это рост цен на нефть. Марка Brent подобралась к цифре 50 долларов за баррель. Это уровни начала марта текущего года.

В результате роста нефти укрепился российский рубль. Он подорожал не только к доллару, но даже к возросшему евро.

Доллар за неделю в России подешевел с 75,8 российского рубля до 74,2, или на 2,1%. При этом доллар вернулся к уровням начала сентября.

Евро подешевел скромнее - с 90,4 до 90,3 российского рубля, или на 0,2%.

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К белорусскому рублю в результате лишь доллар подешевел, а евро и российский рубль подорожали.

Доллар снизился на 0,46%, евро вырос на 1,46%, а российский рубль подорожал на 1,64%.

В итоге валютная корзина подорожала на 0,97%. Это третья неделя подряд снижения белорусского рубля к корзине.

Что в итоге?

На наступившей неделе действующие факторы могут сохраниться: с одной стороны, это снижение доллара к мировым валютам, а с другой стороны - рост нефтяных цен может привести к продолжению укрепления российского рубля.

В этом случае доллар может незначительно снизиться - до 2,56 белорусского рубля.

Евро может вырасти до 3,17 белорусского рубля.

А российский рубль может подорожать до 3,52 белорусского рубля за 100 российских.

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